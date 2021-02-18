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Министр культуры России отметила уникальный талант Мягкова

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Народный артист РСФСР Андрей Мягков обладал ярким талантом и как никто другой чувствовал своих героев. Об этом 18 февраля заявила министр культуры России Ольга Любимова.

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«Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства», — цитирует министра ТАСС.

По словам Любимовой, благодаря своим обаянию и созидательной энергии Мягков был востребован лучшими отечественными режиссерами кинематографа.

«Память о нем навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича», — заключила Любимова.

О смерти 82-летнего Мягкова 18 февраля рассказали «Известиям» в пресс-службе МХТ имени Чехова. Место и дата прощания с артистом пока не сообщались.

Мягков скончался у себя дома. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1965 году стал выпускником Школы-студии МХАТ.

В число популярных фильмов с участием артиста входят картины «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году получил звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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