Кокляев сравнил поведение братьев Тарасовых и Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев в четверг, 18 февраля, сравнил поведение своего соперника в предстоящем бою в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» блогера и бойца ММА Артема Тарасова и его брата с братьями Емельяненко.

Дело в том, что оппонент Кокляева затеял против него войну в социальных сетях, к которой подключился и его брат. Блогеры общими усилиями высмеивают пауэрлифтера в Сети, тот в ответ уже отвечал им на грубые выпады и даже процитировал Евангелие после угроз Тарасова отправить его в нокаут.

«Они [братья Тарасовы] отдаленно-отдаленно по поведению напоминают мне братьев Емельяненко», — цитирует Кокляева РЕН ТВ.

Пауэрлифтер подчеркнул, что к своему сопернику относится с уважением, а вот к его брату — с иронией.

Ранее в этот же день в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» Тарасов спел под гармонь о своей возможной победе над Кокляевым.

В свою очередь, Кокляев опроверг возможность реванша с бойцом MMA Александром Емельяненко в ближайшее время. Причиной он назвал слухи о проблемах со здоровьем у Емельяненко. Бой Кокляева с Емельяненко прошел в ночь на 30 ноября 2019 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось в первом раунде — боец ММА нокаутировал противника.

Предстоящий бой с участием Тарасова и Кокляева состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

В турнире встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.