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РЕН ТВ покажет боксерский турнир с участием блогеров и боксеров

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Телеканал РЕН ТВ покажет боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов, сообщил промоутер и представитель Федерации бокса Владимир Хрюнов на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 8 февраля.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном поединке встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Соперники усиленно готовятся к бою. Чудинов назвал малавийца опасным соперником, подчеркнув, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку ему нравится честное соперничество.

Чилемба, которого тренирует боксер Рой Джонс, заявил, что легко справится с российским спортсменом, которого тем не менее назвал «хорошим бойцом». На ринге также встретятся известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон.

Также в рамках турнира бой проведут бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Кроме того, на ринге встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер и боец MMA Артем Тарасов. Спортсмены 7 февраля обменялись обидными подарками в преддверии боя.

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