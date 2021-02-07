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Спортсмены Кокляев и Тарасов обменялись обидными подарками

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер и боец MMA Артем Тарасов обменялись обидными подарками в преддверии боя.

Тарасов подарил силачу роман «Пролетая над гнездом кукушки», а Кокляев преподнес сопернику пиратскую повязку для глаза.

«Я тебе подарю специальную такую повязку. Очень прекрасный типаж. Я постараюсь тебя туда отправить (в нокаут. — Ред.) с одного удара, поверь», — заявил представитель силовых видов спорта.

Бой между Кокляевым и Тарасовым состоится в рамках турнира «Короли ринга», в котором принимают участие как профессиональные боксеры, так и спортсмены из других дисциплин и популярные блогеры, сообщает телеканал РЕН ТВ.

29 января Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком. Блогер сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Силач, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнет».

Накануне 4 февраля Кокляев сообщил, что планирует обсудить с Тарасовым его хамское поведение после их поединка. Сообщалось, что 42-летний спортсмен намекнул, что у него есть претензии к 30-летнему сопернику, но не уточнил, чем вызвано недовольство.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева, на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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