Пресс-конференция перед турниром «Короли ринга». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» 8 февраля проходит пресс-конференция перед турниром «Короли ринга». Представители Федерации бокса рассказывают о соревновании, в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.
В пресс-конференции участвуют:
- Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;
- Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;
- Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;
- Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;
- Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира (онлайн);
- Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира.
Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.