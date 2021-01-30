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Ученик Роя Джонса выразил уверенность в легкой победе над Чудиновым

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Малавийский боксер Айзек Чилемба, работающий с Роем Джонсоном-младшим, заявил, что легко справится с россиянином Федором Чудиновым во время боя, который состоится 20 февраля в Москве. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала BWTM sports & gaming.

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«Да, я точно выиграю. Я, конечно, ничего не хочу сказать, он хороший боец, сравнивая мой стиль и его стиль, когда я на это смотрю, я не могу сказать, что это будет просто для меня, я не могу сказать, что это будет простой бой, но я уверен, я легко с ним справлюсь», — заявил Чилемба.

27 января Чудинов назвал Чилембу опасным соперником. Спортсмен отметил, что малавийца нельзя недооценивать и он будет готовиться к поединку на все 100%.

На счету 32-летнего россиянина 22 победы, из них 15 нокаутом, два поражения. Он является обладателем титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Также он претендует на пояс чемпиона мира.

31-летний Чилемба за свою карьеру одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, но при этом потерпел семь поражений и два боя провел вничью. В настоящее время его тренирует гражданин Российской Федерации — боксер Рой Джонсон-младший. Он приехал с воспитанником в Россию. Российское гражданство прославленный боксер и тренер получил в 2015 году — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Федерация бокса России сообщила, что бой Чудинова и Чилембы возглавит боксерское шоу «Короли ринга». В соглавных боях уникального турнира встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс» в России Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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