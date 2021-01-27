Боксер Чудинов назвал малавийца Чилембу опасным соперником

Российский боксер Федор Чудинов назвал малавийца Айзека Чилембу, с которым он в скором времени встретится на ринге, опасным соперником. Спортсмен отметил, что Чилембу нельзя недооценивать и он будет готовиться к поединку на все 100%.

«Африканцы известны тем, что им всё равно где и как, так что я не расслабляюсь, это преимущество не записываю себе, то есть всё равно надо готовиться на все 100%!», — приводит его слова РЕН ТВ в среду, 27 января.

При этом Чудинов подчеркнул, что не собирается запугивать соперника или пытаться вывести его из себя, так как ему нравится честное соперничество и быть кем-то другим он не хочет.

«Несмотря на трудности или какие-то достижения. Для меня достаточно просто выигрывать бои», — заключил спортсмен.

Сам Чилембу также усиленно тренируется перед боем с Чудиновым. Готовит его к бою боксер Рой Джонс.

Ранее в этот же день стало известно, что Чудинов в рамках подготовки к бою провел тренировку непобежденным боксером Аланом Хугаевым.

Ранее в среду Чудинов продемонстрировал ход подготовки к предстоящему бою. Спортсмен рассказал, что каждое утро совершает пробежки или работает в зале. По мнению спарринг-партнеров россиянина, его соперника ждет настоящее испытание на прочность.

Бой Чудинов–Чилембу пройдет 20 февраля в рамках уникального боксерского турнира между профессиональными боксерами и популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

В частности, на ринг выйдет боец ММА Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик сразится с чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов будет противостоять самбисту и бойцу смешанных единоборств Максиму Новоселову.