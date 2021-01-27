Чудинов провел тренировочный поединок с непобежденным боксером

Тренер российского боксера Федора Чудинова Виталий Сланов опубликовал в Сети видео, на котором запечатлен тренировочный поединок его подопечного с непобежденным боксером Аланом Хугаевым. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

«Последние секунды спарринга Федор Чудинов — Алан Хугаев, за 25 дней до боя», — подписал видео Сланов.

Несмотря на то что уже через месяц Чудинову предстоит встретиться на ринге с Айзеком Чилембой, в ходе спарринга он не жалел ни себя, ни партнера. Спортсмены боксировали в полную силу, обмениваясь сильными ударами.

«Он и быстрый, и жесткий», — признался после боя Чудинов.

Ранее в этот же день Чудинов продемонстрировал ход подготовки к предстоящему бою с Чилембой. Спортсмен рассказал, что каждое утро совершает пробежки или работает в зале. По мнению спарринг-партнеров россиянина, его соперника ждет настоящее испытание на прочность.

Чудинов и Чилемба встретятся на ринге в рамках уникального боксерского турнира, который пройдет 20 февраля между профессиональными боксерами и популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

В частности, на ринг выйдет боец ММА Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик сразится с чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов будет противостоять самбисту и бойцу смешанных единоборств Максиму Новоселову.