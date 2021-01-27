Боксер Чудинов показал подготовку к бою с Чилембой

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов продемонстрировал ход подготовки к предстоящему бою с учеником Роя Джонса-младшего малавийцем Айзеком Чилембой.

Тренировки в мороз закаляют и делают сильнее, в этом преимущество российского спортсмена. Его сопернику из Африки придется еще пройти через акклиматизацию, объяснил Чудинов.

«Африканцы известны тем, что им всё равно, где и как, так что я не расслабляюсь, это преимущество не записываю себе, то есть всё равно надо готовиться на все 100%», — цитирует Чудинова РЕН ТВ.

Спортсмен рассказал, что каждое утро совершает пробежки или работает в зале. По словам его тренера Виталия Сланова, предстоящий бой станет противостоянием мастеров бокса со всеми хитростями, заготовками и заранее продуманной тактикой.

«Он выносливый, ловкий, он профессионал высочайшего уровня», — отметил Сланов.

По мнению спарринг-партнеров Чудинова, Чилембе ждет настоящее испытание на прочность.

«Федор неудобный, жесткий и дышит хорошо. Думаю, Чилембе будет нелегко», — считает боксер Евгений Терентьев.

«С ним очень тяжело работать, он постоянно идет вперед и не дает тебе отдыхать. Мощь есть в его ударе. Так что советую Чилембе лучше не пропускать», — отметил боксер Александр Тибилов.

Федор Чудинов и Айзек Чилемба в десятке лучших боксеров мира в своей весовой категории. Они встретятся на ринге в рамках уникального боксерского турнира, который пройдет 20 февраля между профессиональными боксерами и популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

Один из самых ожидаемых боев — противостояние скандально известного Вячеслава Дацика против чемпиона Африки по кикбоксингу, чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона.

25 января Дижон обратился с угрозами к Дацику, отметив, что идет за ним. Дацик, в свою очередь, напомнил сопернику о поединке с Алексеем Семиным, которого Дацик отправил в нокаут.

Кроме того, на ринге встретятся блогер Артем Тарасов и тяжелоатлет Михаил Кокляев. Состязания пройдут вечером 20 февраля.