Африканский боец выступил с угрозами в адрес Вячеслава Дацика

Африканский боксер, камерунец Тайсон Дижон обратился с угрозами к скандально известному российскому бойцу с криминальным прошлым Вячеславу Дацику. Об этом 25 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

При этом чемпион говорил по-русски. «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе посушу!» — заявил он. Тайсон при этом зарычал и продемонстрировал жест — «перерезанное горло».

На ринге спортсмены встретятся по правилам бокса.

Российского бойца смешанного и тайского стилей Вячеслава Дацика в мире спорта знают по прозвищу Рыжий Тарзан. Он получил известность за победу нокаутом уже в своем дебютном поединке над будущим чемпионом UFC Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге и за его пределами.

В 2007 году его арестовали за серию ограблений салонов сотовой связи, поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там его приговорили к тюремному заключению за ношение оружия.

По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу из красноярской колонии, а в 2019 году Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве.

Сейчас Дацик намерен вернуться в большой спорт, но Тайсон Дижон намерен помешать этому. Камерунец занимается профессиональным спортом с семи лет. Он, в частности, — чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу.

Уникальный бой пройдет в рамках нового турнира в России. Это будет первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат блогеры и спортсмены из других дисциплин.

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Ранее в этот день тяжелоатлет Михаил Кокляев признался перед боксерским поединком с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым признался, что он не считает себя боксером.