Кокляев объяснил решение вернуться в бокс после боя с Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев перед боксерским поединком с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым признался, что он не считает себя боксером. На эту тему он высказался в беседе с РЕН ТВ 25 января.

Силач объяснил, что не хочет называть себя боксером, так как для обывателей он «качок», который надел боксерские перчатки и вышел на ринг.

Кокляев отметил, что после его поражения в бою с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко даже многие его поклонники посчитали, что ему не нужно продолжать заниматься боксом.

«Человек, который внутренне понимает, что не может, советует не выходить на ринг. Люди, которые авантюристы, которые этот отрезок «поезд вышел из пункта А в пункт Б» пытаются прожить поинтереснее, они, конечно же, говорят «да». Сегодня не попробуешь, завтра будешь сожалеть», — объяснил Кокляев.

Он призвал называть его «качком» или атлетом, который вступил в игру под названием «поп-бокс».

«Это гораздо круче звучит. Ну какой я боксер? Боксу нужно отдать детство, боксу нужно отдать юность, боксу нужно отдать всю жизнь. Тогда ты боксер. Хотя многие говорят, что надел перчатки и вышел на ринг –- уже боксер. Нет, люди на меня смотрят как на человека из других видов спорта. Соответственно, не знаешь, как поступить, поступай по правде. Вот я и говорю: я «качок», атлет, который занимается сегодня боксом», — добавил Кокляев.

29 ноября 2019 года в Москве прошел боксерский поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой.

Сейчас Кокляев готовится к поединку с Артемом Тарасовым. Состязания пройдут вечером 20 февраля.

23 января Кокляев высмеял Тарасова. Тяжелоатлет опубликовал видео тренировки, на фоне которой прозвучала сказка «Лихо одноглазое». Сказка повествует о том, как кузнец пошел лихо искать.

Вскоре состоится новый турнир, где будут драться как профессиональные бойцы, так и популярные блогеры. Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.