Дацик ответил на угрозы камерунца Дижона и напомнил о своем бое с Семиным

Российский боец смешанного и тайского стилей Вячеслав Дацика отреагировал на угрозы камерунца Тайсона Дижона, напомнив сопернику о поединке с Алексеем Семиным.

«Слышь, ты, Тайсон на минималках, ты решил посушить мне голову? Я уже не полтора центнера вешу, всего 130 килограммов, я уже дрыщ», — отметил Дацик.

По его словам, ноги ему один раз уже «посушили». Речь идет о боях Дацика против двух соперников. Тогда ему противостояли Егор Розанов и Алексей Семин.

Семин перед боем с Дациком дал довольно-таки смелое интервью, в котором пообещал «посушить ноги» сопернику. В итоге Дацик отправил Семина на пол уже на 8-й секунде боя, после этого попытался продолжить бой, но был отправлен в нокаут.

«Что произошло? Неожиданность. Мне кажется, с землей поцеловался просто и все. Пришел уже в себя, нормально. Все четко. Но на момент прям потух», — рассказывал Семин.

Впоследствии бой остановили.

Накануне Дижон обратился с угрозами к Дацику, отметив, что идет за ним. Камерунец занимается профессиональным спортом с семи лет. Он, в частности, чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу.

Уникальный бой пройдет в рамках нового турнира в России. Это будет первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат блогеры и спортсмены из других дисциплин.

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).