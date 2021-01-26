Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД ФРГ выступил против прекращения работы российской делегации в ПАСЕ
Мир
РФ предложила провести встречу по Ближнему Востоку с Израилем и Палестиной
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Мир
В Нидерландах обеспокоились из-за «британского» штамма коронавируса
Общество
В России появится возможность поблагодарить врачей онлайн-донатами
Мир
Оппозиция обвинила Киев в языковом геноциде
Общество
Врач дал прогноз заболеваемости COVID-19 на весну и лето
Мир
Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%
Мир
Мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия России в ПАСЕ

Дацик ответил на угрозы камерунца Дижона и напомнил о своем бое с Семиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного и тайского стилей Вячеслав Дацика отреагировал на угрозы камерунца Тайсона Дижона, напомнив сопернику о поединке с Алексеем Семиным.

Двойной удар в Химках: Харитонов и Чудинов досрочно выиграли свои бои
Организованный РЕН ТВ вечер бокса завершился красивыми победами россиян

«Слышь, ты, Тайсон на минималках, ты решил посушить мне голову? Я уже не полтора центнера вешу, всего 130 килограммов, я уже дрыщ», — отметил Дацик.

По его словам, ноги ему один раз уже «посушили». Речь идет о боях Дацика против двух соперников. Тогда ему противостояли Егор Розанов и Алексей Семин.

Семин перед боем с Дациком дал довольно-таки смелое интервью, в котором пообещал «посушить ноги» сопернику. В итоге Дацик отправил Семина на пол уже на 8-й секунде боя, после этого попытался продолжить бой, но был отправлен в нокаут.

«Что произошло? Неожиданность. Мне кажется, с землей поцеловался просто и все. Пришел уже в себя, нормально. Все четко. Но на момент прям потух», — рассказывал Семин.

Впоследствии бой остановили.

Накануне Дижон обратился с угрозами к Дацику, отметив, что идет за ним. Камерунец занимается профессиональным спортом с семи лет. Он, в частности, чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу.

Уникальный бой пройдет в рамках нового турнира в России. Это будет первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат блогеры и спортсмены из других дисциплин.

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021