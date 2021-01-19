Тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет бой с блогером Артемом Тарасовым

В рамках проведения уникального чемпионата по боксу тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет бой с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым, сообщает 19 января телеканал РЕН ТВ.

Турнир, названный поп-боксом, между известными профессиональными спортсменами и популярными блогерами пройдет в Москве. По его итогам лицензию профессионалов получат популярные блогеры.

По прогнозам экспертов, Тарасову, несмотря на имеющийся опыт участия в боях, будет сложно выстоять. Его вес составляет 80 кг против 130 спортсмена Кокляева.

Однако Тарасов, комментируя предстоящий поединок, отмечает, что ему просто придется потратить больше энергии, чем сопернику.

«Я по жизни боец. Михаил по жизни качок. Я думаю, что бой будет непростым, но интересным, как для меня, так и для него», — сказал он.

Пауэрлифтер Кокляев, в свою очередь, также оценил свои шансы на победу.

«Для меня это спортивная составляющая, Для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — заявил спортсмен.

Ранее Тарасов заявил, что победил Вячеслава Дацика, который также выйдет на ринг, а после победы над Кокляевым одолеет и Александра Емельяненко. «Я люблю бить больших людей», — подчеркнул он.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены и популярные блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.