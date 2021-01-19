Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет бой с блогером Артемом Тарасовым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках проведения уникального чемпионата по боксу тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет бой с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым, сообщает 19 января телеканал РЕН ТВ.

Турнир, названный поп-боксом, между известными профессиональными спортсменами и популярными блогерами пройдет в Москве. По его итогам лицензию профессионалов получат популярные блогеры.

По прогнозам экспертов, Тарасову, несмотря на имеющийся опыт участия в боях, будет сложно выстоять. Его вес составляет 80 кг против 130 спортсмена Кокляева.

Однако Тарасов, комментируя предстоящий поединок, отмечает, что ему просто придется потратить больше энергии, чем сопернику.

«Я по жизни боец. Михаил по жизни качок. Я думаю, что бой будет непростым, но интересным, как для меня, так и для него», — сказал он.

Пауэрлифтер Кокляев, в свою очередь, также оценил свои шансы на победу.

«Для меня это спортивная составляющая, Для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — заявил спортсмен.

Ранее Тарасов заявил, что победил Вячеслава Дацика, который также выйдет на ринг, а после победы над Кокляевым одолеет и Александра Емельяненко. «Я люблю бить больших людей», — подчеркнул он.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены и популярные блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021