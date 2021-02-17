Кокляев ответил на угрозы Тарасова цитатой из Евангелия

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал блогера Корнея Тарасова злым малышом после его угроз. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«Ничего я не буду отвечать ему. Зачем? Пускай, кесарево кесарю, а Божие Богу. Что я буду отвечать малышам злым?» — отметил спортсмен.

Он напомнил, что посвятил сопернику песню, однако целью было всего лишь продемонстрировать умение играть на гармони.

Ранее в феврале боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов заявил, что намерен нокаутировать своего соперника Кокляева.

Отмечается, что между бойцами огромная разница в весе. Кроме того, Тарасов долгое время не был на ринге из-за травм. Однако, несмотря на перерыв, боец показывает неплохую форму на тренировках.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В турнире встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.