Кокляев опроверг возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время

Российский спортсмен Михаил Кокляев опроверг возможность реванша с бойцом MMA Александром Емельяненко в ближайшее время. Причиной он назвал слухи о проблемах со здоровьем у Емельяненко. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, телеканал РЕН ТВ.

«Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что я знаю, что Саша сейчас <…> Такая информация дошла, о не очень хорошем, не то чтобы спортивном состоянии, о не очень хорошем состоянии физического здоровья. Поэтому не нужно сейчас говорить: «Эй, пойдем драться», — сказал Кокляев.

Он добавил, что к обсуждению проведения реванша можно будет вернуться позже.

«Как только Саша появится, тогда и можно будет о чем-то говорить. Сейчас ему можно пожелать только здоровья крепкого и всё», — подытожил спортсмен.

Ранее, 16 февраля, боец MMA и спортивный блогер Артем Тарасов заявил о намерении нокаутировать Кокляева. На следующий день, 17 февраля, Кокляев ответил на угрозы спортсмена цитатой из Евангелия.

Бойцы встретятся на поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Помимо Тарасова и Кокляева на ринге выступят боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.