Федерация бокса России озвучила дату и место турнира «Короли ринга»

Федерация бокса России объявила даты и место проведения боксерского шоу «Короли ринга», в котором примут участие именитые боксеры, бойцы смешанных единоборств и популярные блогеры, сообщает 28 января телеканал РЕН ТВ.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В главном бою встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.

Накануне Чудинов назвал Чилембу опасным соперником, но заметил при этом, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, так как ему нравится честное соперничество.

Оба спортсмена сейчас усиленно готовятся к предстоящему бою. Чилембу готовит боксер Рой Джонс.



В последний раз российский боксер выходил на ринг в сентябре прошлого года. В напряженном поединке он нокаутировал британского боксера Умара Садика.

Айзек Чилемба в своем последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, победил россиянина Александра Кубича.

В рамках чемпионата на ринге также встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов; скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Кокляев накануне получил отрицательные результаты теста на коронавирус и анонсировал предстоящий бой с Тарасовым, процитировав стихи Роберта Рождественского.