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Кокляев процитировал перед боем с Тарасовым стихи Рождественского

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев анонсировал на своей странице в Instagram 27 января свой поединок с блогером Артемом Тарасовым стихотворением поэта Роберта Рождественского.

«Человеку надо мало: чтоб искал и находил. Чтоб имелись для начала друг — один и враг — один...»

В конце поста боец добавил традиционный хештег #Мыпобедим.

Подписчикам Кокляев пообещал, что с завтрашнего дня начнет усиленно тренироваться.

«Сегодня пришел мой отрицательный тест на COVID. Как говорят, наши врачи ОРВИ лечится семь дней с таблетками или неделю без таблеток. Так и получилось. Пришлось поболеть мне ровно неделю. С завтрашнего дня я продолжаю подготовку к бою с Артемом Тарасовым», — отметил спортсмен.

Кокляев встретится на ринге с Тарасовым вечером 20 февраля в рамках нового турнира с участием спротсменов и блогеров.

В главном бою также встретятся: боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави); скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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