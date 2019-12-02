Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева

Прошедший в пятницу боксерский турнир и главный бой года — между легендой ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым — установил рекорд популярности. По данным Mediascope, трансляцию трех основных поединков на РЕН ТВ посмотрели 19,2% зрителей в возрасте 25–54 лет — это исторический максимум для канала. Шоу в Москве собрало аншлаг — на «ВТБ Арену» пришло около 10 тыс. человек. Это первое в стране спортивное событие такого масштаба, организованное непрофильным федеральным телеканалом. Главный бой завершился уверенной победой Александра Емельяненко, который отправил Михаила Кокляева в нокаут.

Рекорд побит

Масштабное спортивное шоу, которое транслировалось в прямом эфире, помогло РЕН ТВ за пятницу, 29 ноября, собрать среднюю долю 10,2% и стать самым популярным каналом в стране.

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию трех главных поединков боксерского турнира посмотрело 19,2% зрителей 25–54 лет. Среди мужчин того же возраста доля достигла 28,8%. Это рекордные для канала показатели.

Кокляев_Емельяненко Александр Емельяненко и Михаил Кокляев перед началом поединка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Бой Емельяненко и Кокляева вызвал ажиотаж и в сети. На сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, в YoutTube событие занимало первые четыре места в трендах сервиса, а в «Яндексе» сообщения о турнире держались на первых строчках главных новостей. Короткий ролик с нокаутом Кокляева от Емельяненко на сайте iz.ru получил 2 млн просмотров.

Главным продюсером боя выступил генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Это событие целиком и полностью спродюсировано РЕН ТВ, рассказывал он ранее.

Помимо долгожданной схватки Емельяненко и Кокляева, зрители увидели еще семь ярких поединков, в том числе два чемпионских боя. Россиянин Эдгар Гукасян нокаутировал танзанийского спортсмена Кулву Бушири и стал обладателем титула чемпиона WBA Asia South, а Георгий Челохсаев одолел Антона Хана, завоевав звание чемпиона России.

Бывшая чемпионка мира по боксу, непобежденная россиянка Наталья Рагозина отметила серьезный уровень соперничества.

— Сам турнир был организован на высоком уровне, зрители насладились множеством ярких противостояний, в том числе в женском боксе, — рассказала она. — Все спортсмены получили отличный опыт, боксируя при полных трибунах.

Без жалости

Организаторы боксерского вечера подготовили интересную программу для переполненной «ВТБ Арены». По дороге от метро «Динамо» до стадиона спекулянты задорого перепродавали билеты. Зрители были в предвкушении большого шоу и получили его.

Емельяненко, как и по ходу всей подготовки к бою, подшучивал над оппонентом. За несколько часов до поединка Александр дал небольшое интервью, которое транслировали на огромном табло арены. Боец попросил Кокляева «не падать сразу» и с улыбкой подмигнул в камеру, чем вызвал взрыв смеха в зале. Кокляев же был максимально сконцентрирован и не делал громких заявлений непосредственно перед началом схватки.

Кокляев_Емельяненко Михаил Кокляев (слева) и Александр Емельяненко (справа) во время поединка по правилам бокса на стадионе «ВТБ Арена» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Под взрыв аплодисментов спортсмены по очереди вышли на ринг. Как только прозвучал гонг, трибуны закипели, а бойцы занялись своим делом. Кокляев тут же принял боксерскую стойку и прижал перчатки к голове. Емельяненко чувствовал себя в своей тарелке и с первых же секунд готовил удары. Первым пошел в атаку тяжелоатлет, но это было скорее выбрасывание руки, чтобы проверить дистанцию.

Первые несколько десятков секунд бойцы примерялись друг к другу. Нетерпеливая часть публики даже начала выказывать недовольство. Доносились крики:

— Саня, отвечай за базар.

Это был намек на обещания Емельяненко быстро нокаутировать своего оппонента.

Но на исходе первой минуты не он, а Кокляев пошел в активную атаку и даже попытался прижать более опытного оппонента в угол. Его удары, впрочем, не выглядели увесистыми.

Бойцы стали размениваться ударами. То, что у Емельяненко он поставлен гораздо лучше, было видно невооруженным глазом. А в середине дебютного раунда Александр в первый раз раскачал визави, нанеся мощный удар точно в голову. В этот момент боец ММА мог воспользоваться секундной потерянностью Кокляева и добить его, но делать этого не стал.

Михаил пришел в себя и попытался провести атаку, но напоролся на еще один удар Емельяненко. Затем история повторилась. А в концовке раунда Александр решил не жалеть тяжелоатлета и отправил его в нокаут. Кокляев попытался встать, но судья остановил бой.

— Результат поединка был ожидаем, — заявил «Известиям» президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Очевидно, что стронгмену Михаилу Кокляеву победить мастера спорта международного класса по боевому самбо могло помочь только чудо. Но чуда не произошло. Прошедший поединок был скорее похож на мастер-класс от Александра Емельяненко.

Для победы Емельяненко хватило двух минут и 47 секунд.

Главный герой

Для чемпиона этого поединка РЕН ТВ подготовил специальный пояс. Его бы мог вручить прославленный спортсмен или известный артист, но организаторы поступили иначе и поручили сделать это настоящему герою нашего времени. Специальным гостем главного боксерского вечера года стал 16-летний иркутский школьник Вячеслав Дорошенко. Несколько дней назад он прославился, сумев спасти девятилетнюю девочку от насильника — ему помог 28-летний Глеб Сизых, который также прибыл в этот вечер на арену по приглашению телеканала РЕН ТВ.

— Мы долго думали, кому бы было справедливо попросить вручить награду, кто был бы этого достоин. Телеканал РЕН ТВ, узнав об истории, произошедшей в Иркутске, пригласил на бой Славу Дорошенко. И поэтому мы считаем, что в зале есть настоящий герой, и именно он достоин вручить эту награду победителю, — заявил Владимир Тюлин после боя.

Кокляев_Емельяненко Иркутский школьник Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника, вручает пояс победителя бойцу MMA Александру Емельяненко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мальчишка явно волновался, но сделал всё искренне. Его выход стал настоящей эмоциональной кульминацией вечера. Овации в адрес Славы были даже громче, чем в тот вечер получил любой из бойцов.

После поединка Слава пришел в раздевалку бойцов и судорожно искал листочек, чтобы взять автографы у собравшихся звезд. Он просил каждого из них поставить сразу несколько заветных закорючек, объясняя это тем, что одноклассники просили его взять подписи и для них.

— Очень рад, что меня позвали на это событие, — признался «Известиям» Слава. — Говорить в микрофон перед такой огромной публикой было волнительно.

Сразу после окончания боя Михаил Кокляев напомнил Александру Емельяненко, что тот обещал ему на случай поражения реванш. Более того, Кокляев заявил, что теперь хотел бы подраться с Александром по правилам ММА. Кажется, Емельяненко эти слова всерьез не воспринял.