Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева

Масштабное спортивное шоу, организованное непрофильным телеканалом, вызвало сильнейший зрительский ажиотаж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева
2019-12-01 16:45:50">
2019-12-01 16:45:50
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прошедший в пятницу боксерский турнир и главный бой года — между легендой ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым — установил рекорд популярности. По данным Mediascope, трансляцию трех основных поединков на РЕН ТВ посмотрели 19,2% зрителей в возрасте 25–54 лет — это исторический максимум для канала. Шоу в Москве собрало аншлаг — на «ВТБ Арену» пришло около 10 тыс. человек. Это первое в стране спортивное событие такого масштаба, организованное непрофильным федеральным телеканалом. Главный бой завершился уверенной победой Александра Емельяненко, который отправил Михаила Кокляева в нокаут.

Рекорд побит

Масштабное спортивное шоу, которое транслировалось в прямом эфире, помогло РЕН ТВ за пятницу, 29 ноября, собрать среднюю долю 10,2% и стать самым популярным каналом в стране.

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию трех главных поединков боксерского турнира посмотрело 19,2% зрителей 25–54 лет. Среди мужчин того же возраста доля достигла 28,8%. Это рекордные для канала показатели.

Кокляев_Емельяненко
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев перед началом поединка

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев перед началом поединка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Бой Емельяненко и Кокляева вызвал ажиотаж и в сети. На сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, в YoutTube событие занимало первые четыре места в трендах сервиса, а в «Яндексе» сообщения о турнире держались на первых строчках главных новостей. Короткий ролик с нокаутом Кокляева от Емельяненко на сайте iz.ru получил 2 млн просмотров.

Главным продюсером боя выступил генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Это событие целиком и полностью спродюсировано РЕН ТВ, рассказывал он ранее.

Виды спорят: как представители разных боевых искусств мерялись силами
В преддверии боя Емельяненко и Кокляева «Известия» вспоминают самые необычные поединки

Помимо долгожданной схватки Емельяненко и Кокляева, зрители увидели еще семь ярких поединков, в том числе два чемпионских боя. Россиянин Эдгар Гукасян нокаутировал танзанийского спортсмена Кулву Бушири и стал обладателем титула чемпиона WBA Asia South, а Георгий Челохсаев одолел Антона Хана, завоевав звание чемпиона России.

Бывшая чемпионка мира по боксу, непобежденная россиянка Наталья Рагозина отметила серьезный уровень соперничества.

— Сам турнир был организован на высоком уровне, зрители насладились множеством ярких противостояний, в том числе в женском боксе, — рассказала она. — Все спортсмены получили отличный опыт, боксируя при полных трибунах.

Без жалости

Организаторы боксерского вечера подготовили интересную программу для переполненной «ВТБ Арены». По дороге от метро «Динамо» до стадиона спекулянты задорого перепродавали билеты. Зрители были в предвкушении большого шоу и получили его.

Емельяненко, как и по ходу всей подготовки к бою, подшучивал над оппонентом. За несколько часов до поединка Александр дал небольшое интервью, которое транслировали на огромном табло арены. Боец попросил Кокляева «не падать сразу» и с улыбкой подмигнул в камеру, чем вызвал взрыв смеха в зале. Кокляев же был максимально сконцентрирован и не делал громких заявлений непосредственно перед началом схватки.

Кокляев_Емельяненко
Михаил Кокляев (слева) и Александр Емельяненко (справа)

Михаил Кокляев (слева) и Александр Емельяненко (справа) во время поединка по правилам бокса на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Двухминутное дело: как Емельяненко отправил Кокляева в нокаут
Знаменитый тяжелоатлет не устоял перед профи

Под взрыв аплодисментов спортсмены по очереди вышли на ринг. Как только прозвучал гонг, трибуны закипели, а бойцы занялись своим делом. Кокляев тут же принял боксерскую стойку и прижал перчатки к голове. Емельяненко чувствовал себя в своей тарелке и с первых же секунд готовил удары. Первым пошел в атаку тяжелоатлет, но это было скорее выбрасывание руки, чтобы проверить дистанцию.

Первые несколько десятков секунд бойцы примерялись друг к другу. Нетерпеливая часть публики даже начала выказывать недовольство. Доносились крики:

— Саня, отвечай за базар.

Это был намек на обещания Емельяненко быстро нокаутировать своего оппонента.

Но на исходе первой минуты не он, а Кокляев пошел в активную атаку и даже попытался прижать более опытного оппонента в угол. Его удары, впрочем, не выглядели увесистыми.

Бойцы стали размениваться ударами. То, что у Емельяненко он поставлен гораздо лучше, было видно невооруженным глазом. А в середине дебютного раунда Александр в первый раз раскачал визави, нанеся мощный удар точно в голову. В этот момент боец ММА мог воспользоваться секундной потерянностью Кокляева и добить его, но делать этого не стал.

Михаил пришел в себя и попытался провести атаку, но напоролся на еще один удар Емельяненко. Затем история повторилась. А в концовке раунда Александр решил не жалеть тяжелоатлета и отправил его в нокаут. Кокляев попытался встать, но судья остановил бой.

Кокляев_Емельяненко
Емельяненко и Кокляев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Мой главный спарринг-партнер — хинкали»
Боец ММА Александр Емельяненко — о наборе веса и скорой встрече с Кокляевым

— Результат поединка был ожидаем, — заявил «Известиям» президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Очевидно, что стронгмену Михаилу Кокляеву победить мастера спорта международного класса по боевому самбо могло помочь только чудо. Но чуда не произошло. Прошедший поединок был скорее похож на мастер-класс от Александра Емельяненко.

Для победы Емельяненко хватило двух минут и 47 секунд.

Главный герой

Для чемпиона этого поединка РЕН ТВ подготовил специальный пояс. Его бы мог вручить прославленный спортсмен или известный артист, но организаторы поступили иначе и поручили сделать это настоящему герою нашего времени. Специальным гостем главного боксерского вечера года стал 16-летний иркутский школьник Вячеслав Дорошенко. Несколько дней назад он прославился, сумев спасти девятилетнюю девочку от насильника — ему помог 28-летний Глеб Сизых, который также прибыл в этот вечер на арену по приглашению телеканала РЕН ТВ.

— Мы долго думали, кому бы было справедливо попросить вручить награду, кто был бы этого достоин. Телеканал РЕН ТВ, узнав об истории, произошедшей в Иркутске, пригласил на бой Славу Дорошенко. И поэтому мы считаем, что в зале есть настоящий герой, и именно он достоин вручить эту награду победителю, — заявил Владимир Тюлин после боя.

Кокляев_Емельяненко
Вячеслав Дорошенко вручает пояс победителя Александру Емельяненко

Иркутский школьник Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника, вручает пояс победителя бойцу MMA Александру Емельяненко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мальчишка явно волновался, но сделал всё искренне. Его выход стал настоящей эмоциональной кульминацией вечера. Овации в адрес Славы были даже громче, чем в тот вечер получил любой из бойцов.

После поединка Слава пришел в раздевалку бойцов и судорожно искал листочек, чтобы взять автографы у собравшихся звезд. Он просил каждого из них поставить сразу несколько заветных закорючек, объясняя это тем, что одноклассники просили его взять подписи и для них.

Очень рад, что меня позвали на это событие, — признался «Известиям» Слава. — Говорить в микрофон перед такой огромной публикой было волнительно.

Сразу после окончания боя Михаил Кокляев напомнил Александру Емельяненко, что тот обещал ему на случай поражения реванш. Более того, Кокляев заявил, что теперь хотел бы подраться с Александром по правилам ММА. Кажется, Емельяненко эти слова всерьез не воспринял.

BP209553
Бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября на «ВТБ Арене» прошел вечер единоборств. Главным поединком вечера стал бой между российским тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, завершившийся победой последнего. Самые интересные моменты боя — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ZB__0113
Кокляев перед боем
Спортсмены решили провести поединок после личного конфликта. Бой проходил по правилам бокса и был рассчитан на четыре раунда по три минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ZB__0108
Кокляев перед боем
Михаил Кокляев во время подготовки к бою
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ZB__2066 copy
Емельяненко перед боем
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо, мастером спорта России по самбо, мастером спорта России международного класса по боевому самбо, мастером спорта России по дзюдо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
BP108199 copy
Кокляев перед боем
Михаил Кокляев — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
DK301896 copy
Бой Кокляева и Емельяненко
По мнению многих экспертов, Александр Емельяненко был безусловным фаворитом боя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
DK301816
Бой Кокляева и Емельяненко
В начале раунда Кокляев мужественно шел в атаку. Нанес несколько не самых опасных ударов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
ZB__2177
Бой Кокляева и Емельяненко
Михаил Кокляев тренировался под руководством профессионального боксера Эдгара Гукасяна. По словам тренера, Кокляев выходил на бой в прекрасной физической форме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ZB__2443
Бой Кокляева и Емельяненко
Зрители в напряжении наблюдали за противостоянием своих кумиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ZB__2269 copy
Бой Кокляева и Емельяненко
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ZB__2204 copy
Бой Кокляева и Емельяненко
Самый ожидаемый поединок осени между бойцом ММА и профессиональным пауэрлифтером продлился чуть больше минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
BP109908
Бой Кокляева и Емельяненко
Емельяненко провел серию мощных ударов в голову и уже в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
DK302036
Бой Кокляева и Емельяненко
Кокляев смог подняться, но рефери принял решение закончить бой, присудив победу Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
DK302258
После боя Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быструю победу
После боя Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быструю победу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
DK302174 copy
Почетным гостем мероприятия стал десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко
Почетным гостем мероприятия стал десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко, который 23 ноября спас девочку от педофила. Школьник вручил пояс победителю поединка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
ZB__2519 copy
Михаил Кокляев поблагодарил федерацию бокса и зрителей
Михаил Кокляев поблагодарил федерацию бокса и зрителей, предложив провести реванш по правилам ММА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
ZB__2557
Общее фото
Слева направо: Михаил Кокляев, руководитель департамента профессионального бокса Олег Агеев, рефери боя Андрей Курнявка, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, ринг-анонсер Александр Загорский, Слава Дорошенко, Александр Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конфетка на память: как Емельяненко попытался спровоцировать Кокляева
Тяжелоатлет не отреагировал на колкости бойца ММА и сохранил позитивный настрой в преддверии поединка
Конец конфетного периода: Емельяненко и Кокляев обошлись без перепалок
Знаменитый боец и тяжелоатлет провели тренировки перед долгожданным поединком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019