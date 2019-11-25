Конфетка на память: как Емельяненко попытался спровоцировать Кокляева

Подготовка к одному из самых ожидаемых боев года — между легендарным бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым — выходит на финишную прямую. Уже 29 ноября спортсмены выйдут на ринг и проведут поединок по правилам бокса, он будет состоять из четырех раундов. В преддверии этой встречи любителей боевых искусств ждет еще несколько увлекательных мероприятий с участием именитых спортсменов. 25 ноября прошла пресс-конференция и традиционная дуэль взглядов. Без колкостей и шалостей не обошлось.

Без страха

Всеми любимый face to face состоялся в самом начале пресс-конференции. Кокляев и Емельяненко встали на приличной дистанции друг от друга, и на протяжении нескольких десятков секунд каждый смотрел будущему противнику в глаза. Обошлось без провокаций и потасовок. Но определенное напряжение между бойцами всё-таки чувствовалось. Это неудивительно, ведь их предыдущая подобная встреча, состоявшаяся на одном из интервью, закончилась запуском кепок друг в друга, что привело к рассечению брови Кокляева. На этот раз всё было спокойнее — бойцы понимали, что до выхода на ринг осталось совсем немного и стоит приберечь эмоции.

Бой_1 Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем не менее Александр Емельяненко уже по ходу общения со СМИ заявил, что увидел в глазах Михаила Кокляева страх. Тот же поспешил разочаровать своего визави и с улыбкой отметил, что соперник ошибся. В президиуме помимо бойцов присутствовали генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, выступающий главным продюсером боя, а также один из организаторов мероприятия глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Владимир Тюлин рассказал, почему было решено организовать такой неординарный поединок.

— На этапе словесных перепалок в интернете и появилась идея проведения боя, — заявил Владимир Тюлин. — Понятно, что мы все видели их перепалку, хотя вначале серьезно к ней и не относились. Встретились с Сашей, спросили, насколько этот бой ему интересен, потом встретились с Мишей, он сказал, что ему нужно подготовиться. Мы прикинули, как это можно устроить, поняли, что всё это для нас подъемно.

Сладость не в радость

Участники пресс-конференции могли наблюдать весьма забавные моменты. Неожиданно Александр Емельяненко поднялся с места и сказал, что у него есть подарок для Кокляева. Никто не понимал, чего ждать от бойца. Тот подошел вплотную к оппоненту, разжал свой огромный кулак и преподнес Михаилу шоколадную конфету со словами «подсласти жизнь». Тяжелоатлет оценил шутку и со смехом принял презент. Он пообещал сохранить конфету вместе с протеиновым батончиком, который Емельяненко презентовал ему еще при первой встрече, чтобы в будущем показывать эти дары своим внукам. По словам Кокляева, презенты станут символами перемен в его жизни.

Бой_2 Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Было очевидно, что Емельяненко пытался задеть Кокляева, напомнив ему о разнице в массе тела. На данный момент Михаил весит 134 кг, а Александр — 115 кг. При этом тяжелоатлет заявил, что за последнее время скинул около 30 кг и стал чувствовать себя гораздо лучше. Кокляев рассказал о подготовке к бою и отметил, что ему хватило времени повысить свой боксерский уровень.

— Всему свое время, сначала надо было поднять функционалку, — заявил он. — Сделать сердце сильнее. Мы начали спарринги вовремя. Я не успел наесться спаррингами, не перегорел. Что-то сверхъестественное натренировать за столь короткий срок невозможно, но свою работу я знаю. Мне надо просто работать и пользоваться своей массой. Это не минус, как говорят хейтеры, а плюс. Моя масса — мой конек. Саша сказал, что мне будет тяжело. Да, мне будет тяжело, но я буду стараться ударить.

Не видит равных

Во время пресс-конференции Михаил Кокляев излучал позитив. Было видно, что для него это действительно важный и интересный опыт. А Александр Емельяненко часто отвлекался на экран своего смартфона, но в целом чувствовалось, насколько он уверен в себе. Многие заподозрили бойца в том, что он не очень серьезно относится к грядущей встрече. Например, Емельяненко ни разу за период подготовки не показывал видео со спарринг-поединков. Но боец жестко пресек эти домыслы, объяснив: он не раскрывает деталей подготовки только для того, чтобы оппоненты не могли анализировать его сильные и слабые стороны.

— Спарринги провожу постоянно, но по ним можно изучать соперника, поэтому не выкладываю их в соцсети, — отметил Емельяненко . — Я исключил это. Пусть не нынешний, а следующие соперники будут изучать. Этого оппонента я оценил по достоинству. Но ничего такого не увидел, что могло бы меня смутить. Обычная работа, классическая. Тяжело ему будет в бою. Я тренируюсь и вообще не устаю. Нахожусь в зале, пока тренер не выгонит.

Емельяненко также отметил, что способен победить любого российского бойца ММА и не видит себе равных. Однако отказался от предложения Камила Гаджиева завершить карьеру в случае поражения от Кокляева, аргументировав это тем, что даже не рассматривает такой сценарий исхода поединка. Сама же пресс-конференция вызвала серьезный ажиотаж у журналистов и блогеров. Пресс-центр МИЦ «Известия» был заполнен под завязку. К бою Кокляева и Емельяненко публика проявляет небывалый интерес.

— Мне кажется, что это экстраординарное событие, — заявил Камил Гаджиев. — Я такого интереса средств массовой информации никогда не видел. Это говорит о том, что индустрия развивается. И, конечно, о том, что нас ждет интересный поединок больших ребят, больших героев.