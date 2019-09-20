«Между Емельяненко и Кокляевым не будет никаких компромиссов»

Поединок между знаменитым бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым, который состоится 29 ноября в Москве, уже стал одним из самых ожидаемых событий осени. Об этом «Известиям» заявил организатор мероприятия, глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев. Во время беседы функционер объяснил, за счет чего тяжеловес может одержать победу и оценил физическую форму Емельяненко-младшего, а также назвал возможные даты следующего поединка Хабиба Нурмагомедова и рассказал о перспективах боя-реванша между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

— Почему Емельяненко и Кокляев будут драться по правилам бокса?

— Сначала я больше склонялся к тому, что ребята будут биться по правилам MMA. Но сейчас признаю — по правилам бокса бой будет гораздо интереснее. На ринг выйдут два тяжеловеса, которые бьют наповал, и если в этом противостоянии не будет борьбы и ударов ногами, зритель только выиграет. Плюс шансов победить у Михаила Кокляева гораздо больше именно в боксерском поединке. Все мы знаем о навыках Александра в борьбе.

— За счет чего вы рассчитываете собрать полные трибуны «ВТБ Арены»?

— Народ любит истории, когда известные, понятные им люди — а именно так можно сказать о Саше и Мише — меряются силами. К тому же у этого боя есть две особые фишки. Во-первых, противостояние двух миров — яркого представителя мира смешанных единоборств и «железного» человека, одного из самых сильных людей планеты. Кокляев не только обладает невероятной мощью, но и занимается продвижением своей индустрии. За ним — большое количество людей, которые любят здоровый образ жизни, штангу, здоровое питание. Эти люди будут по одну сторону баррикад, а любители MMA в чистом виде — по другую. Во-вторых, между ребятами есть конфликт, который они хотят решить на ринге, где — я вас уверяю — не будет никаких компромиссов. Поэтому уверен, вокруг этого поединка будет большой резонанс.

бокс Михаил Кокляев - российский спортсмен силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим), многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Фото: Спорт Экспресс/Федор Успенский

— Успеет ли Кокляев за три неполных месяца подготовиться к такому серьезному бою?

— Он готовится довольно давно. На самом деле они начали конфликтовать около года назад, и уже тогда было понятно, что между ними произойдет какое-то столкновение. На ринге, на улице, в зале — неважно. Понятно, что в лице Кокляева в этот вечер мы не увидим идеального боксера, давайте называть вещи своими именами. Но на ринг выйдет человек, который очень опасен своей мощью. Физическую силу никто не отменял — всё может решить один удар.

В карьере Саши были случаи, когда он пропускал, падал и не мог продолжать бой. Такой риск существует для него и в этом бою. Сделаем важную оговорку. Притом что Емельяненко действительно хороший, крепкий боксер, его профильный вид спорта все-таки не бокс. И это добавляет шансов его сопернику.

— Можно ли провести параллель между этим боем и историей поляка Мариуша Пудзяновского, который был знаменитым пауэрлифтером, но затем построил успешную карьеру в MMA?

— Можно. С той лишь оговоркой, что Пудзяновский в своей карьере бойца никогда не встречал столь серьезного сопротивления, которое предстоит выдержать Кокляеву. Все-таки Саша Емельяненко боец очень высокого класса. Но и Кокляев, я думаю, может показать на ринге больше, чем Мариуш.

— Емельяненко подходит к этому поединку в хорошей форме?

— Визуально он в лучшей спортивной кондиции за последние годы. Как идет его тренировочный процесс, мы можем только догадываться. Но, судя по видео, он отлично выглядит, подтянут, быстро двигается во время спаррингов. Можно смело сказать — он действительно хорош.

бокс Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Хотелось бы обсудить последние события в UFC. Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой он проведет в Москве. Насколько это реально?

— Когда-то никто не верил, что он будет драться с Конором. Потом говорили, что в ближайшие годы турнир UFC не пройдет в арабских странах… Всё возможно. И Хабиб — один из тех людей, которые говорят и после этого что-то происходит. Я верю, что на его реванш с Макгрегором соберутся полные «Лужники» — а это 80 тыс. человек.

— Но это не следующий бой в карьере Нурмагомедова?

— Такой поединок должен пройти в теплое время года. То есть, не раньше апреля-мая 2020 года. А в мае Рамадан. Значит, это апрель — до 22 числа. В это время в Москве уже достаточно тепло, поэтому всё реально. Или, например, начало осени. Что еще более реально.

Может ли у Хабиба быть еще один бой до реванша с Конором? Думаю, да. Скорее всего, наш боец подерется с Тони Фергюсоном, а большая история в «Лужниках» будет его 30-м поединком и пройдет в начале осени в российской столице.

— Поединок с Хабиба с Жоржем Сен-Пьером — событие из области фантастики?

— С каждым днем вероятность этого боя всё меньше и меньше. Сен-Пьер моложе не становится, пока он интересен и вполне может создать проблемы Нурмагомедову. Но можно ли будет сказать так же через год-полтора? Я сомневаюсь. У него будет уже слишком долгий простой, и он может не решиться.

— Вы посетили турнир UFC 242 в Аду-Даби. Что понравилось, а что — нет?

— В этот раз я был предвзят — приехал болеть за Хабиба, за наших других российских бойцов. Поэтому особо не обращал внимания на детали. Слышал много упреков в адрес организаторов: мол, арена не достроена, где-то слишком жарко, где-то, наоборот, очень холодно. Но в целом на это не стоит обращать внимания — главное, что происходит в главном бою в клетке. Хабиб и Порье выдали отличный поединок, и это главный ответ на вопрос — стоило ли проводить турнир в ОАЭ или нет. Хорошо, что ребята из ОАЭ наконец-то решились популяризировать смешанные единоборства в стране. А то, что они создадут условия и инфраструктуру, в этом сомнений нет. У них всё в порядке с деньгами, фантазией и мотивацией.

бокс Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (слева направо) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— 9 ноября в Москве пройдет второй в истории турнир UFC. В главном бою вечера россиянин Александр Волков сразится с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Насколько он интересен?

— В прошлом году, когда UFC проводила первый турнир в России, это было событие. Все этого ждали и было по-настоящему круто. Возможно, эта вспышка прошла. Сейчас люди будут выбирать. Не исключаю, многие пожертвуют этим турниром в пользу боя Емельяненко–Кокляев. Я говорю не о целевых зрителях MMA, а в целом о любителях зрелищ.

— Кого из российских бойцов вы бы подписали для UFC?

— Мне кажется, все давно ждут, когда в UFC выступит Владимир Минеев. Несмотря на последнее поражение, мог бы быть интересен для этого промоушена и Александр Шлеменко. Возможно, Эдуард Вартанян. Его уже оценила российская публика, но почему-то до сих не обратили внимания коллеги из США.

— 12 октября пройдет очередной турнир Fight Nights. Владимир Минеев сказал, что в нем очень слабый основной кард. Согласны с этим?

— Владимир говорил, что драться должен он сам, но мы же не можем делать турниры только с его участием. А критика в адрес бойцов, которые выйдут на ринг в этот вечер, это его прогноз. Ответом будет либо зрительская явка, либо то, что болельщики этот турнир проигнорируют. Подчеркну, что он не сказал ничего нового.

— Реален ли второй бой между Минеевым и Магомедом Исмаиловым? В их первом поединке в октябре 2018 года была зафиксирована ничья...

— Думаю, да. Пока у Маги есть обязательства перед другой организацией. Когда они закончатся, мы обязательно с ним поговорим и сделаем ему предложение реванша с Минеевым.