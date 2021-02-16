Тарасов заявил о намерении нокаутировать Кокляева

Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов заявил, что намерен нокаутировать своего соперника — российского бойца Михаила Кокляева на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, на телеканале РЕН ТВ.

«Я не буду работать вторым номером, я не буду бегать. Я буду стараться его нокаутировать в первом, втором раунде, в третьем», — сказал Тарасов.

Отмечается, что между бойцами огромная разница в весе. Кроме того, Тарасов долгое время не был на ринге из-за травм. Однако, несмотря на перерыв, боец показывает неплохую форму на тренировках.

Тарасов расскажет о подготовке к бою с тяжелоатлетом Кокляевым 16 февраля. Трансляция пройдет в прямом эфире в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте» в 19:00 мск.

Ранее, 11 февраля, Тарасов рассказал, что на ринг выйдет с травмированными руками. Он сломал их во время поединка с бойцом ММА и тайского бокса Вячеславом Дациком в 2019 году.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.