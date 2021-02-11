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Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмированной рукой

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Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов заявил, что на бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он выйдет с травмированной рукой. Об этом сообщает 11 февраля телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что Тарасов сломал обе руки во время боя с Вячеславом Дациком в апреле 2019 года. На одной конечности впоследствии было проведено пять операций. Вторая рука, как рассказал блогер, в настоящее время «надломана».

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«Если она доломается, то придется делать операцию. С одной стороны, это хорошо, потому что врачи говорят, что на вторую руку операцию по-хорошему тоже надо сделать», — заявил Тарасов.

При этом спортсмен выразил надежду, что в поединке с Кокляевым с ним ничего плохого не случится и к бою он подойдет в максимально хорошей форме.

В январе Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде», и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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