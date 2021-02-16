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Тарасов расскажет о подготовке к бою с Кокляевым в прямом эфире

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Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов расскажет о подготовке к бою с соперником — тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым в прямом эфире, сообщает 16 февраля телеканал РЕН ТВ.

Прямая трансляция встречи с Артемом Тарасовым пройдет в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте» в 19:00 мск.

Ранее, 11 февраля, Тарасов рассказал, что на ринг выйдет с травмированными руками. Он сломал их во время поединка с бойцом ММА и тайского бокса Вячеславом Дациком в 2019 году.

Дацик также выйдет на ринг — на турнире он встретится с камерунским чемпионом по боксу Тайсоном Дижоном.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Кроме того, на ринге встретятся бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои в прямом эфире.

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