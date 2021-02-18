Тарасов спел о победе над Кокляевым под гармонь

Блогер и боец MMA Артем Тарасов спел под гармонь о своей возможной победе над российским спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 18 февраля.

Бой с участием спортсменов состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

«Михаил Кокляев сегодня проиграет. Михаил Кокляев сегодня проиграет. Проиграет он, как в последний раз. Проиграет он, потому что я Тарас», — спел Артем Тарасов.

По его словам, он одолеет Кокляева в первом или втором раунде.

«Я выиграл бы в первом раунде, если бы бой был трехраундовый. Но так как раунд две минуты, могу не успеть. Туша здоровая, два на два. Надо поколотить, раз десять дать по башке, и то не упадет. Но 11-го хватит», — сказал Тарасов.

В то же время он признал, что следит за спортивной формой Михаила Кокляева и замечает улучшения с момента его боя с Александром Емельяненко.

«Я смотрел тренировки с Костей Цзю, я смотрел его спарринги. Михаил Кокляев действительно неплох. Поэтому я и говорю что бой будет неоднозначный и интересный. Михаил Кокляев набрал очень хорошую форму», — заключил боец MMA.

Ранее в феврале Тарасов заявил, что намерен нокаутировать своего соперника Кокляева.

Отмечается, что между бойцами огромная разница в весе. Кроме того, Тарасов долгое время не был на ринге из-за травм. Однако, несмотря на перерыв, боец показывает неплохую форму на тренировках.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В турнире встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.