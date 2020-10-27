Алиев назвал условия урегулирования ситуации в Карабахе

Урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха возможно только в том случае, если армянская сторона примет базовые принципы. Об этом 27 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша», — приводит его слова агентство AzerTag.

Алиев подчеркнул, что в основе этих принципов лежат четыре резолюции Совбеза ООН, «которые требуют практически того же самого». Также он назвал необоснованными обвинения в адрес Азербайджана и Турции в использовании наемников и отметил, что страны, которые их предъявили — Франция и Россия — так и не предоставили никаких доказательств.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

В третий раз стороны договорились 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Однако спустя некоторое время стороны вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия.