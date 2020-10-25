Главы МИД Армении и Азербайджана заверили в готовности соблюдать перемирие

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на переговорах в Вашингтоне заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье, 25 октября.

Today, the U.S. facilitated an intensive negotiation with the FMs of Armenia, Azerbaijan, & @OSCE Minsk Group Co-Chairs to move closer to a peaceful resolution of the N-K conflict. @ZMnatsakanyan & @bayramov_jeyhun have committed to implement & abide by the ceasefire at midnight. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2020

По его словам, США способствовали интенсивным переговорам с министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

25 октября была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали власти Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых на переговорах в Москве 10 октября.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.