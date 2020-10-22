Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе

Москва призывает Баку и Ереван отказаться от военных методов решения карабахского конфликта и вернуться к переговорам. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который 21 октября констатировал: «на данный момент дипломатического решения конфликта в Карабахе нет» . Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян пояснил «Известиям»: Ереван вынужден сделать подобное заявление из-за агрессии со стороны Баку, но на самом деле Армения не видит альтернатив политическому урегулированию конфликта. В парламенте Азербайджана «Известия» заверили, что также поддерживают мирные переговоры и ждут от Еревана готовности начать субстантивный диалог. Между тем в среду в Москве во второй раз с момента обострения карабахского кризиса почти одновременно оказались главы МИД Армении и Азербайджана — Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов.

Вместе, но не рядом

Личной встречи, как это было в ходе десятичасовых переговоров в особняке МИД РФ в ночь на 10 октября, на этот раз между министрами Армении и Азербайджана не состоялось — только два отдельных разговора с шефом российской дипломатии Сергеем Лавровым.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорится на сайте МИД РФ.

Надо говорить Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева направо) на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России, 9 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Буквально сразу после встречи Лаврова и Мнацаканяна премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что «вопрос Карабаха на данном этапе и начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время».

Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения конфликта, подчеркнул Пашинян и призвал: «все, кто может, берите оружие в руки и поезжайте воевать за Арцах» (самоназвание Нагорно-Карабахской Республики).

При этом Пашинян подчеркнул, что очень высоко оценивает сотрудничество Москвы и Еревана. «Мы чувствуем содействие России как стратегического союзника Армении и армянского народа», — заверил премьер.

Надо говорить Премьер-министр Армении Никол Пашинян, 15 октября 2020 года Фото: Global Look Press/Adrien Vautier/Keystone Press Agency

После таких слов главы армянского правительства в Баку на контрасте заявили: Азербайджан поддерживает переговоры. Хотя еще неделей ранее президент республики Ильхам Алиев говорил, что конфликт остается «военно-политическим», и не выступал против его военного разрешения.

Более детального содержания беседы Сергея Лаврова с главами МИД двух стран не приводится, однако не исключено, что одной из тем стала подготовка встречи лидеров Азербайджана и Армении. Ранее в параллельных интервью ТАСС оба политика признались, что готовы к личной встрече в Москве, но пока не получали приглашения.

21 октября посол Азербайджана в РФ заявил, что ситуация для контактов лидеров Азербайджана и Армении еще не созрела.

Как пояснил «Известиям» политолог Владимир Евсеев, такая встреча состоится только после стабилизации линии фронта на юге Карабаха — именно там с 18 октября продолжаются наиболее интенсивные бои.

Надо говорить Посол Республики Азербайджан в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минобороны Азербайджана 21 октября заявило о взятии под свой контроль села Черекен Джебраильского района Карабаха. В минобороны Армении заявили, что подразделения армии обороны НКР сбили на южном направлении азербайджанский самолет, однако Баку эту информацию опроверг.

Армянская сторона также продолжает заниматься подсчетом жертв, которые понес Азербайджан. По данным единого информцентра республики, азербайджанские военные в ходе боев за сутки с 20 на 21 октября потеряли убитыми 150 человек. Общее же число погибших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе с начала обострения 27 сентября, по армянской оценке, достигло 6459 военнослужащих. Баку эти цифры не подтверждает.

Ереван всё же не видит иного решения карабахского конфликта, кроме дипломатического. Об этом «Известиям» заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

— Мы повторяли всегда и я повторяю сейчас: мы не видим альтернатив политическому урегулированию этого вопроса. Однако Азербайджан нас вынуждает идти на военные меры, отвечать на агрессию соответствующе, — отметил политик.

Надо говорить Фото: Global Look Press/Tofik Babayev/Xinhua

Баку также настроен на мирные переговоры с Ереваном, об этом неоднократно говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнил в беседе с «Известиями» депутат азербайджанского парламента Сабир Гаджиев.

— Об этом настрое на мирное урегулирование говорит и тот факт, что президент выразил готовность встретиться с премьер-министром Армении в Москве. Единственное условие, которое ставит Баку, — чтобы Ереван представил доказательства своей готовности вести предметные переговоры по Карабаху и выполнить резолюции ООН, — пояснил парламентарий.

Вернитесь за стол

Москва призывает обе стороны карабахского конфликта отказаться от громких заявлений и придерживаться мирного урегулирования в рамках политических переговоров, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

— Конечно, им там на линии фронта виднее. Но кроме линии фронта есть еще политика. Все конфликты имеют мирное решение, заканчиваются соглашением сторон . Говоря, что дипломатического решения на данный момент нет, Пашинян не прав. Попытки найти это решение действительно пока не увенчались успехом, но это другой вопрос. В 1994 году мирное решение карабахского конфликта удалось найти при посредничестве парламентариев РФ и Киргизии, они поняли, что военным путем эту проблему не решить. Армении и Азербайджану следует обратить внимание на такую возможность, — отметил политик.

Надо говорить Дым от пожара в Степанакерте, 20 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Он также подчеркнул: если Армения не видит дипломатического решения, что тогда глава МИД этой страны делает в Москве, где в это же время находится глава МИД Азербайджана? Они как раз ищут политическое решение, уточнил депутат.

Политолог Денис Денисов считает, что заявление Пашиняна идет вразрез с общей линией России на примирение двух стран и политическое урегулирование конфликта. И потому в ближайшее время Москва поспособствует возвращению Еревана в переговорное русло.

— Так же, как это, судя по всему, происходит в отношении Баку, Россия призовет Армению изменить воинственную риторику и перейти к мирному диалогу. Вообще следует напомнить и Еревану, и Баку, что в XXI веке невозможно вести конфликт до полного истребления противника . Решить вопрос с Карабахом возможно только путем переговоров и компромиссов, — подчеркнул эксперт.

Надо говорить Военнослужащий около гробов в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, 20 июля 1993 года Фото: РИА Новости/Р. Мангасарян

По мнению эксперта «Валдайского клуба», политолога Фархада Мамедова, тот факт, что главы МИД Армении и Азербайджана второй раз за две недели одновременно побывали в Москве, вовсе не означает, что стороны наконец начали приходить к общему знаменателю.

— Это не была встреча азербайджанского и армянского министров, это была раздельная встреча Лаврова с каждым из политиков. К тому же у двух стран по-прежнему разное понимание гуманитарного перемирия : Азербайджан, заключая его, подразумевал начало обмена пленными и телами жертв в Товузе, на границе двух стран. Армения же понимает перемирие как полное прекращение огня на всей линии фронта, — пояснил эксперт «Известиям».

Между тем 23 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео и представителями Минской группы. Фархад Мамедов пояснил: это не означает, что главная роль переговорщика перешла от России к США.

Надо говорить Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута, 16 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Это технический момент, встреча была запланирована заранее. Вряд ли госсекретарь за столь короткий промежуток времени, оставшийся до президентских выборов в Штатах, пойдет на кардинальные решения и станет предпринимать какие-либо действия по Карабаху, — заключил политолог.

Будет ли присутствовать на встрече представитель Еревана, до сих пор неясно. Во время похожей встречи 12 октября, когда с Минской «тройкой» в Москве встречался глава МИД Армении, представителей Баку в зале не было.