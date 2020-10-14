И перемирия мало: бои в Карабахе вернулись на прежний уровень эскалации

Россия призывает Армению и Азербайджан придерживаться достигнутого перемирия и прекратить любые попытки дестабилизировать Карабах . Об этом «Известиям» заявили в Госдуме. Там подчеркнули: несмотря на многочисленные нарушения, перемирие и предстоящие субстантивные переговоры остаются единственным способом решить конфликт. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что, по сути, стороны вернулись к прежним столкновениям, режим прекращения огня не работает. В парламенте Азербайджана «Известиям» пояснили: для старта субстантивных переговоров по Карабаху Ереван должен представить четкий график вывода войск из семи районов Азербайджана . Без вмешательства третьей стороны атаки продолжатся, несмотря на все призывы, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Что оно есть, что его нет

В Карабахе, несмотря на вступившее в силу перемирие, боевые действия продолжаются практически с той же интенсивностью, что была до московских переговоров. Накануне вечером премьер Армении Никол Пашинян признал, что перемирия по сути больше нет, ситуация в регионе грозит обернуться гуманитарной катастрофой.

Представитель минобороны Республики Арцрун Ованнисян сообщил, что утром 13 октября азербайджанские ВС перешли к наступательным действиям почти по всем направлениям линии соприкосновения в Карабахе. В те же утренние часы армянская сторона заявила об установлении контроля над городом Гадрут у границы с Ираном. Однако в минобороны Азербайджана эту информацию опровергли и показали кадры из «освобожденного» Гадрута . В азербайджанском ведомстве также заявили, что армянские военные утром 13 октября открыли огонь по Тертерскому району республики.

И перемирия мало Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS/PHOTOLURE

Как сообщил собкорр «Известий» в Степанакерте, утром во вторник в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) была объявлена воздушная тревога, включилась сирена . Взрывы также были слышны у карабахского населенного пункта Мартуни.

Между тем в Нагорном Карабахе заявили, что число погибших военных за четыре дня перемирия увеличилось еще на 17 и теперь превышает 530 человек. Генпрокуратура Азербайджана отметила, что число погибших мирных жителей за дни после заключения перемирия выросло до 42, ранены 206, разрушены 1479 домов.

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что единственный вариант остановить эскалацию в Карабахе и перевести конфликт с поля боя в политическое русло — это активное участие РФ в мирных переговорах.

— К 13 октября стороны вернулись к тому объему атак, который был до подписания московского соглашения о перемирии. Конкретные сроки, когда начнутся обещанные субстантивные переговоры, которые должны положить конец конфликту, до сих пор не оглашены, — уточнил политик.

Во вторник Минобороны РФ заявило, что «в пределах своей компетенции принимает участие в реализации инициатив по скорейшей стабилизации в Карабахе». Накануне после встречи глав МИД Армении и России в Москве армянский посол в РФ Зораб Мнацаканян уточнил, что тема введения в Карабах миротворцев в ходе беседы не поднималась.

Глава дипведомства Армении задержался в российской столице еще на день и провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — представителями США, РФ и Франции. Все три державы вновь призвали лидеров Армении и Азербайджана вернуться к выполнению перемирия.

Мнацаканян также встретился с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым. Оба подтвердили «приверженность урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе исключительно политико-дипломатическими методами».

И перемирия мало Фото: РИА Новости/Министерство обороны Азербайджана

Перемирие, пусть даже в текущем половинчатом статусе — огромный шаг вперед, оно остается единственным сдерживающим фактором от полномасштабной войны, поэтому и Баку, и Еревану за него надо держаться, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Считаю, что перемирие необходимо, прежде всего самим сторонам конфликта. Но нужно срочно довести до ума вопросы верификации, чтобы знать точно, кто открывает огонь. Делать это надо в самое ближайшее время при помощи мониторинга от Минской группы ОБСЕ, — заявил депутат.

У кого мяч

Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев пояснил «Известиям», что Баку не предпринимает военных действий против Армении. «Мы только пресекаем провокации», — подчеркнул политик . В то время как сообщения об атаках ежедневно поступают из приграничных Агдамского, Тертерского, Агджабединского районов.

— Армения настаивает на возобновлении мирных переговоров, а мы всегда говорили: главное условие и решение конфликта — это исполнение резолюций ООН, где четко сказано, что иностранные войска, в данном случае Армении, должны покинуть «оккупированные территории», — заявил политик.

По его словам, сейчас мяч на стороне Армении: она должна представить конкретные субстантивные предложения, график отвода войск из этих районов, чтобы Баку мог рассмотреть этот вопрос и принимать решение, уточнил депутат.

— Сейчас от Еревана требуется показать, что он настроен решить этот конфликт мирным путем, а не сохранять статус-кво. Если они этого не докажут, мы будем расценивать это как затягивание времени для перевооружения, передышку перед новым столкновением, — заключил Сабир Гаджиев.

По мнению президента научного общества кавказоведов Александра Крылова, подобная передышка нужна и Баку — он заключил перемирие с аналогичной целью. Для него это возможность скорректировать первоначальные планы, поскольку план блицкрига и быстрого захвата «оккупированных» районов Азербайджана провалился.

И перемирия мало Фото: РИА Новости/Владимир Попов

— Если мы хотим, чтобы военные действия прекратились не только на бумаге, то нужно вводить в Карабах миротворческие силы для разведения сторон. Причем не просто наблюдателей — это должен быть контингент, который сможет прекратить военные действия. Альтернатива этому способу только одна — спустя некоторое время Армения и Азербайджан просто продолжат войну до полной победы, — высказал эксперт свое мнение «Известиям».

Масла в огонь подливает и Турция. Хотя Анкара официально поддержала достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня, она продолжает выступать за то, чтобы «Армения ушла из Карабаха», о чем заявил 13 октября глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Турецкий политолог Керим Хас отметил в беседе с «Известиями», что СМИ в республике продолжают описывать конфликт так, будто бы война идет и никакого перемирия не было. Многие издания откровенно выступают за то, чтобы Азербайджан продолжил военную операцию и взял под контроль «оккупированные территории», отметил эксперт.

Но он выразил сомнение, что стороны вернутся к полномасштабным столкновениям — бои продолжаются по инерции, им нужно некоторое время, чтобы завершиться. Если же эскалация начнется, тогда России придется снова надавить на Баку и Ереван и усадить обе стороны за стол переговоров, пояснил политолог.