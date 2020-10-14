И перемирия мало: бои в Карабахе вернулись на прежний уровень эскалации
Россия призывает Армению и Азербайджан придерживаться достигнутого перемирия и прекратить любые попытки дестабилизировать Карабах. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме. Там подчеркнули: несмотря на многочисленные нарушения, перемирие и предстоящие субстантивные переговоры остаются единственным способом решить конфликт. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что, по сути, стороны вернулись к прежним столкновениям, режим прекращения огня не работает. В парламенте Азербайджана «Известиям» пояснили: для старта субстантивных переговоров по Карабаху Ереван должен представить четкий график вывода войск из семи районов Азербайджана. Без вмешательства третьей стороны атаки продолжатся, несмотря на все призывы, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Что оно есть, что его нет
В Карабахе, несмотря на вступившее в силу перемирие, боевые действия продолжаются практически с той же интенсивностью, что была до московских переговоров. Накануне вечером премьер Армении Никол Пашинян признал, что перемирия по сути больше нет, ситуация в регионе грозит обернуться гуманитарной катастрофой.
Представитель минобороны Республики Арцрун Ованнисян сообщил, что утром 13 октября азербайджанские ВС перешли к наступательным действиям почти по всем направлениям линии соприкосновения в Карабахе. В те же утренние часы армянская сторона заявила об установлении контроля над городом Гадрут у границы с Ираном. Однако в минобороны Азербайджана эту информацию опровергли и показали кадры из «освобожденного» Гадрута. В азербайджанском ведомстве также заявили, что армянские военные утром 13 октября открыли огонь по Тертерскому району республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Как сообщил собкорр «Известий» в Степанакерте, утром во вторник в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) была объявлена воздушная тревога, включилась сирена. Взрывы также были слышны у карабахского населенного пункта Мартуни.
Между тем в Нагорном Карабахе заявили, что число погибших военных за четыре дня перемирия увеличилось еще на 17 и теперь превышает 530 человек. Генпрокуратура Азербайджана отметила, что число погибших мирных жителей за дни после заключения перемирия выросло до 42, ранены 206, разрушены 1479 домов.
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что единственный вариант остановить эскалацию в Карабахе и перевести конфликт с поля боя в политическое русло — это активное участие РФ в мирных переговорах.
— К 13 октября стороны вернулись к тому объему атак, который был до подписания московского соглашения о перемирии. Конкретные сроки, когда начнутся обещанные субстантивные переговоры, которые должны положить конец конфликту, до сих пор не оглашены, — уточнил политик.
Во вторник Минобороны РФ заявило, что «в пределах своей компетенции принимает участие в реализации инициатив по скорейшей стабилизации в Карабахе». Накануне после встречи глав МИД Армении и России в Москве армянский посол в РФ Зораб Мнацаканян уточнил, что тема введения в Карабах миротворцев в ходе беседы не поднималась.
Глава дипведомства Армении задержался в российской столице еще на день и провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — представителями США, РФ и Франции. Все три державы вновь призвали лидеров Армении и Азербайджана вернуться к выполнению перемирия.
Мнацаканян также встретился с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым. Оба подтвердили «приверженность урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе исключительно политико-дипломатическими методами».
Перемирие, пусть даже в текущем половинчатом статусе — огромный шаг вперед, оно остается единственным сдерживающим фактором от полномасштабной войны, поэтому и Баку, и Еревану за него надо держаться, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
— Считаю, что перемирие необходимо, прежде всего самим сторонам конфликта. Но нужно срочно довести до ума вопросы верификации, чтобы знать точно, кто открывает огонь. Делать это надо в самое ближайшее время при помощи мониторинга от Минской группы ОБСЕ, — заявил депутат.
У кого мяч
Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев пояснил «Известиям», что Баку не предпринимает военных действий против Армении. «Мы только пресекаем провокации», — подчеркнул политик. В то время как сообщения об атаках ежедневно поступают из приграничных Агдамского, Тертерского, Агджабединского районов.
— Армения настаивает на возобновлении мирных переговоров, а мы всегда говорили: главное условие и решение конфликта — это исполнение резолюций ООН, где четко сказано, что иностранные войска, в данном случае Армении, должны покинуть «оккупированные территории», — заявил политик.
По его словам, сейчас мяч на стороне Армении: она должна представить конкретные субстантивные предложения, график отвода войск из этих районов, чтобы Баку мог рассмотреть этот вопрос и принимать решение, уточнил депутат.
— Сейчас от Еревана требуется показать, что он настроен решить этот конфликт мирным путем, а не сохранять статус-кво. Если они этого не докажут, мы будем расценивать это как затягивание времени для перевооружения, передышку перед новым столкновением, — заключил Сабир Гаджиев.
По мнению президента научного общества кавказоведов Александра Крылова, подобная передышка нужна и Баку — он заключил перемирие с аналогичной целью. Для него это возможность скорректировать первоначальные планы, поскольку план блицкрига и быстрого захвата «оккупированных» районов Азербайджана провалился.
— Если мы хотим, чтобы военные действия прекратились не только на бумаге, то нужно вводить в Карабах миротворческие силы для разведения сторон. Причем не просто наблюдателей — это должен быть контингент, который сможет прекратить военные действия. Альтернатива этому способу только одна — спустя некоторое время Армения и Азербайджан просто продолжат войну до полной победы, — высказал эксперт свое мнение «Известиям».
Масла в огонь подливает и Турция. Хотя Анкара официально поддержала достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня, она продолжает выступать за то, чтобы «Армения ушла из Карабаха», о чем заявил 13 октября глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Турецкий политолог Керим Хас отметил в беседе с «Известиями», что СМИ в республике продолжают описывать конфликт так, будто бы война идет и никакого перемирия не было. Многие издания откровенно выступают за то, чтобы Азербайджан продолжил военную операцию и взял под контроль «оккупированные территории», отметил эксперт.
Но он выразил сомнение, что стороны вернутся к полномасштабным столкновениям — бои продолжаются по инерции, им нужно некоторое время, чтобы завершиться. Если же эскалация начнется, тогда России придется снова надавить на Баку и Ереван и усадить обе стороны за стол переговоров, пояснил политолог.