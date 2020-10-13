Бои под тенью: контроль за перемирием в Карабахе предлагают поручить ОБСЕ

Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере, боевые действия продолжаются, констатировал 12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Москве . И Баку, и Ереван продолжают обвинять друг друга в ракетных обстрелах, при этом каждая из сторон свою причастность к атакам отрицает. Для верификации перемирия и фиксации нарушений с обеих сторон необходимо как можно скорее создать и направить в Карабах наблюдателей от Минской группы ОБСЕ, заявили «Известиям» в Госдуме . Там подчеркнули: только так можно положить конец информационной войне. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что продолжающиеся бои — попытка добиться более выгодной позиции перед окончательной фиксацией позиций на предстоящих мирных переговорах.

Война исподтишка

12 октября, на третьи сутки после вступления в силу московского соглашения о перемирии, Ереван и Баку продолжили обстрелы. Однако, как пояснил «Известиям» депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, в целом бои непосредственно на линии фронта остановились. И пока это единственный результат перемирия — воздушные атаки, по словам политика, продолжаются.

— Буквально через несколько часов после вступления перемирия в силу армянская сторона перегруппировалась и совершила атаку, чтобы восстановить контроль над Гадрутом . Пока даже передать друг другу останки погибших так и не удается, — посетовал депутат. — Надо быть реалистами: перемирие нужно устанавливать военным, а не дипломатам, они должны по карте это сделать, чтобы расцепить стороны, отвести их от линии фронта. Это долгий процесс.

В понедельник подразделения противовоздушной обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Азербайджана . Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. В минобороны Азербайджана традиционно опровергли это заявление.

В свою очередь, генпрокурор республики Кямран Алиев заявил, что 11 октября вооруженные силы Армении после наступления гуманитарного перемирия открыли огонь по азербайджанским военным, пытавшимся забрать тела погибших. В Ереване эти сообщения назвали фальшивкой.

Однако факты нарушения договоренности налицо. Об этом же в ходе встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил шеф российской дипломатии Сергей Лавров.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал с коллегами из Азербайджана и Армении вопрос верификационных механизмов по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Они необходимы для того, чтобы контролировать выполнение московских соглашений.

Бои под тенью Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД РФ Сергей Лавров (слева направо) во время пресс-конференции Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

По словам Лаврова, в заявлении, которое было принято в российской столице в ночь на 10 октября, специально отмечено, что вопросы разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно.

— Разумеется, нельзя затягивать с разработкой таких механизмов верификации, учитывая острый характер ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, остроту проблемы военнопленных, удерживаемых лиц и, конечно же, необходимость вернуть тела погибших их родственникам, родным и близким, — подчеркнул министр.

Он также заявил, что московское соглашение поддержала и Турция. А Международный комитет Красного Креста готов подключиться, как только ситуация на земле будет стабилизирована, пояснил Лавров.

В Карабах необходимо ввести разъединяющие силы Минской группы ОБСЕ, которая могла бы контролировать соблюдение перемирия, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Данная мера необходима как можно скорее, чтобы четко и беспристрастно указывать, кто и почему нарушает перемирие. Хотя ОБСЕ и на Украине не всегда справляется с поставленной задачей, в Карабахе это могло бы серьезно облегчить верификацию информации об обстрелах, — заявил политик.

Степанакерт снова в огне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 12 октября на встрече с иностранными послами в Ереване также констатировал, что «перемирия в Карабахе нет» и что Армения столкнулась с гуманитарным кризисом в зоне конфликта .

Пашинян вновь отметил, что выходом из ситуации могло бы стать признание независимости Нагорного Карабаха. Пока республику не признает ни одно государство мира, включая саму Армению.

Как заявил «Известиям» советник президента НКР Давид Бабаян, для Карабаха с наступлением перемирия практически ничего не изменилось — ситуация остается напряженной на севере и юге республики.

— Азербайджан пытается на некоторых участках прорваться, пойти вперед, чтобы захватить более выгодные позиции перед переговорами. В столице, Степанакерте, с полуночи слышали взрывы, на окраинах продолжаются обстрелы, — отметил политик.

Но к вопросу о введении в регион миротворцев, по мнению советника президента, пока рано переходить, самое главное на данном этапе — остановить войну своими силами , а тему посредничества третьих стран, в том числе через миротворчество, следует обсудить, после того как ситуация на земле успокоится.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Валдайского клуба, политолог Фархад Мамедов. По его словам, миротворцы станут составной частью большого мирного соглашения уже после субстантивных переговоров Баку и Еревана.

— Надеяться на установление четкого перемирия без вывода войск Армении с оккупированных территорий невозможно. Потому никакой верификации не будет, Баку на этот шаг не пойдет, поскольку эта мера будет способствовать возвращению к той ситуации, которая была до обострения конфликта, — пояснил эксперт «Известиям».

Бои под тенью Военнослужащие на одной из улиц, Степанакерт, Нагорный Карабах Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Баку настаивает на выполнении Бишкекского протокола от 1994 года, три пункта которого подразумевали вывод армянских войск из семи районов Азербайджана, не входивших в советское время в состав Нагорно-Карабахской Республики . Об этом же говорится в Мадридском и Казанском соглашениях, однако по факту с 1994 года в Карабахе соблюдается статус-кво: армянские военные продолжают контролировать семь районов вокруг НКР.

Главная задача, которую перед собой ставит Баку, как подчеркивал президент республики Ильхам Алиев, — возвращение этих территорий, пусть и военным путем. Этот же пункт, очевидно, станет ключевым на предстоящих субстантивных переговорах по Карабаху — их точная дата и место до сих пор не были объявлены.

12 октября после встречи с главой МИД РФ министр иностранных дел Армении направился обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Францией и США.

По мнению политолога Дениса Денисова, без введении верификационных групп точно узнать, что происходит на земле, практически невозможно. Обе стороны фактически ведут информационную войну, вычленить правду из заявлений Еревана и Баку крайне сложно.

— Важно разграничивать миротворцев и мониторинговые группы. В целом, если говорить о верификационной группе, это могла бы быть совместная миссия России и Турции . Важно, чтобы подобное решение не принималось без многосторонних переговоров — нужен консенсус всех участников Минской группы ОБСЕ, включая Баку и Ереван. Иначе может случиться такое, что сторона-верификатор сама станет объектом для нападения, — пояснил эксперт «Известиям».