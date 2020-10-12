Мирная история: обмен пленными в Карабахе может начаться с понедельника

На вторые сутки перемирия в Нагорном Карабахе обе стороны сообщили о его нарушении. Азербайджан заявил о бомбардировках города Гянджи, карабахская сторона — о ночном обстреле Степанакерта. Между тем и Баку, и Ереван подчеркивают свою приверженность заключенному в Москве соглашению. Обмен военнопленными должен начаться уже на этой неделе, сообщил «Известиям» советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян. Достичь перемирия в НКР без посредничества России, отметили в армянском парламенте, было бы невозможно. Политические субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном начнутся с 12 октября, уточнили в Госдуме. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, соглашение о прекращении огня — важный, но лишь первый шаг к разрешению конфликта. Исход же будет зависеть от предстоящих переговоров Баку и Еревана.

Война по инерции

Новое обострение конфликта в Карабахе продлилось 13 дней и по числу жертв (которое еще предстоит уточнить — счет погибших идет на сотни) стало самым кровопролитным с 1992–1994 годов.

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России начались 9 октября. Накануне глав дипломатических ведомств пригласил в Москву президент РФ Владимир Путин, вновь призвав стороны прекратить боевые действия. Встреча за закрытыми дверями длилась десять часов, и по ее итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение о перемирии достигнуто, — оно вступило в силу 10 октября в 12:00.

Уже 11 октября от обеих сторон последовали комментарии и обвинения в нарушении договоренности о прекращении огня.

В посольстве Азербайджана в Москве «Известиям» сообщили, что в ночь на 11 октября вооруженные силы Армении «подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также предприняли попытку атаки в направлении Гадрута и Джебраила».

Мирная история Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России, 9 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Машина скорой помощи, имеющая отличительный белый флаг, которая занималась сбором тел армянских солдат в Суговушане, была обстреляна, серьезно ранен медицинский работник. В результате обстрела погибли семь мирных жителей. 34 человека, включая детей, получили серьезные ранения различной степени тяжести, — уточнили в диппредставительстве.

В МИД Азербайджана обстрел назвали «ярким вопиющим примером безответственности, а призывы к прекращению огня со стороны руководства Армении — нечем иным, как лицемерием и попыткой выиграть время».

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление об обстреле города Гянджа с территории Армении и назвала его «дезинформацией».

Вечером 11 октября армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку азербайджанских войск на северо-восточном направлении линии соприкосновения.

Мирная история Последствия обстрела Гянджи, 11 октября 2020 года Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК заявил, что соглашение по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из Карабаха и Баку «готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по этому вопросу». Не исключается и личная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном, «но на данном этапе была бы непродуктивной», отметил Алиев.

Вице-спикер армянского парламента Ален Симонян в беседе с «Известиями» уточнил, что Ереван не участвует в боевых действиях против Азербайджана и не располагает информацией о бомбардировке Гянджи.

— Перемирие должно продлиться столько, сколько понадобится для мирного решения этого вопроса. Мы всегда говорили, что военного решения в этом вопросе нет, хотя азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что намерена решать вопрос военным путем. Стоит поэтому задаться вопросом, кому будет выгодно нарушение перемирия. Нам — точно нет, — подчеркнул политик.

Главное — обмен пленными

С обвинениями в адрес Баку выступила и карабахская сторона. Советник президента НКР Давид Бабаян заявил «Известиям», что в целом перемирие соблюдается, но в ночь на 11 октября столица республики Степанакерт подверглась массированному обстрелу со стороны Азербайджана.

Мирная история Останки сбитого БПЛА вблизи Степанакерта, 11 октября 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Ночью азербайджанская диверсионная группа просочилась на юг НКР в городе Гадрут, но их быстро вычислили. Мы надеемся, что перемирие, которое было достигнуто в первую очередь благодаря усилиям РФ, будет продолжительным, и в нашем регионе снова установится мир, — отметил советник президента.

По его словам, НКР готова начать обмен военнопленными и телами погибших уже с понедельника. Вопрос только в том, как это решать технически.

— Мы надеемся, что уже на этой неделе начнется обмен. Есть технические моменты, но политических преград с нашей стороны нет. Обмен должен быть произведен с участием международного комитета Красного Креста, как это всегда бывает, — подчеркнул Давид Бабаян.

В понедельник, 12 октября, в Москве вновь ожидают главу МИД Армении Зораба Мнацаканяна. Его приезд был заранее запланирован, отметили в армянском посольстве в РФ.

Мирная история Госпиталь Гянджи, Азербайджан Фото: REUTERS/Umit Bektas

Достигнутое перемирие — не окончательное решение вопроса. Это первый шаг, который позволит сторонам найти компромиссные решения без кровопролития, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий.

— Огромный плюс перемирия — что больше не будет человеческих жертв ни с одной, ни с другой стороны. Продолжающиеся обстрелы и провокации говорят лишь о том, что и в Армении, и в Азербайджане местные элиты не до конца понимают смысл принятых решений, — отметил парламентарий.

Самая главная задача сейчас, по словам политика, чтобы в зоне столкновений начали работать представители Красного Креста. Важно начать оказывать помощь раненым — почти две недели это было невозможно из-за продолжающихся обстрелов.

Важно, чтобы процесс перемирия из политической плоскости перешел в практическую и подкреплялся соответствующими соглашениями о неприменении оружия и авиации, а позже — о начале демилитаризации в регионе, считает политолог Денис Денисов.

Мирная история Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Прогрессом будет то, что на линии соприкосновения прекратятся обстрелы. Если этого не сделать — то есть оставить только политические лозунги и на этом завершить первый этап — и дожидаться с «моря погоды», тогда это перемирие, безусловно, будет нарушено и конфликт возобновится, — пояснил эксперт «Известиям».

Сложно поверить, что Армения на сто процентов согласится с инициативами, которые предлагает Азербайджан, сказал он. В их число входит возвращение семи районов вокруг НКР, которые в Баку считают захваченными в результате войны 1992–1994 годов.

— Но вместе с тем есть определенные надежды на то, что внешний фактор может сыграть ключевую роль. Некоторые партнеры Армении и Азербайджана смогут своими усилиями добиться того, что в итоге стороны подпишут реальное политическое соглашение по Нагорному Карабаху. В первую очередь это РФ и Турция, — считает Денис Денисов.

Мирная история Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Турецкий политолог Керим Хас согласен с коллегой, но предлагает посмотреть еще дальше. По его мнению, решение армяно-азербайджанского конфликта может стать долговременным, если Армения сможет нормализовать отношения с Турцией. Эксперт напомнил, что в 2009 году Ереван и Анкара подписали Цюрихские протоколы, которые предусматривали установление дипотношений и открытие границы между двумя странами. Однако соглашения так и не были ратифицированы парламентами двух государств.