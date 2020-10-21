МИД РФ поприветствовал желание Еревана и Баку провести встречу в Москве

Россия приветствует желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу по Нагорному Карабаху в Москве. Об этом заявил журналистам в среду, 21 октября, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы видели эти сообщения. Приветствуем желание лидеров встретиться и добиваться мира», — цитирует Руденко ТАСС.

19 октября Пашинян выражал готовность приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Алиевым по Нагорному Карабаху. Алиев, в свою очередь, отмечал, что готов к тому, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

Ранее в среду главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву с рабочим визитом.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.