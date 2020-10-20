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В Кремле заявили о продолжении работы над урегулированием конфликта в Карабахе

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Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Продолжается работа для того чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», — сказал представитель Кремля.

При этом комментариев по поводу того, ведутся ли переговоры о встрече лидеров Армении, Азербайджана и России в Москве, Песков не дал.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Нагорному Карабаху.

В свою очередь Алиев отметил, что готов к тому, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время дипломат отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

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