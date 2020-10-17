Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе с 18 октября

Ереван и Баку объявят перемирие в зоне карабахского конфликта 18 октября с 00:00. Об этом в субботу, 17 октября, заявили в МИД Армении.

«Республика Армения и республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени (17 октября 23:00 мск. ― Ред.)», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИДе отметили, что такое решение было принято в соответствии с заявлением президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее, 9 октября, по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако перемирие не соблюдается.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Лидеры осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.