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Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

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Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 1 октября.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», — говорится в публикации.

Президенты также добавили, что скорбят о погибших и выразили соболезнования семьям убитым и раненых.

Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что в Нагорном Карабахе попали под обстрел журналисты из Франции и России. Так, как заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян, журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни. Двое из них были ранены. В свою очередь, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что под обстрел в этом же городе попал его заместитель Дмитрий Еловский.

Вместе с этим в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения ПВО Армении обороны Карабаха сбили самолет и еще один вертолет ВВС Азербайджана. В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджан. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана.

Новость дополняется.

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