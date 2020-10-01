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В МО Армении заявили о сбитом самолете и еще одном вертолете ВВС Азербайджана

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Сбит самолет и еще один вертолет ВВС Азербайджана. Об этом 1 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вертолет упал на территорию, контролируемую Армией обороны Карабаха.

Ранее в этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана.

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики, пишет «Газета.ру».

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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