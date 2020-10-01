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В МО Армении заявили о трех сбитых вертолетах ВВС Азербайджана

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В Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Об этом 1 октября сообщил в ходе брифинга представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«В целом ночью и ранним утром азербайджанские ВС потеряли убитыми 350–360 [человек], ранены 600 человек. Были сбиты три вертолета, в том числе упавший на территорию Ирана, о котором мы недавно сообщили», — приводит «РИА Новости» слова Ованнисяна.

Он отметил, что подбиты также 15 единиц азербайджанской бронетехники, уничтожена РСЗО «Смерч» и шесть беспилотников.

Ранее в этот же день стало известно, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбила азербайджанский вертолет, который упал на территории Ирана, пишет «Газета.ру». В Баку данную информацию опровергают.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий ВС страны в условиях эскалации в Карабахе.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 1 и 2 октября, планируют призвать стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем, 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненных в результате боестолкновений в регионе заявил, что если вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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