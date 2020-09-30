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Лидеры ЕС на саммите призовут стороны к прекращению огня в Карабахе

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Главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 1 и 2 октября, призовут стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 30 сентября, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

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«Саммит призовет к немедленному прекращению боевых действий, так как ситуация вызывает чрезвычайное беспокойство», ― сказал он журналистам.

Также представитель ЕС добавил, что лидеры союза призовут третьи страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обе стороны пришли к мнению, что противоборствующие участники конфликта в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября отметил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе ― тема для глубокого внутреннего анализа Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, в тот же день стало известно, что власти Франции планируют задействовать минскую группу ОБСЕ, чтобы найти выход из ситуации в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны заявляют об уничтожении живой силы и военной техники противника.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, после чего между республиками начались военные действия.

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