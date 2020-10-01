Французские журналисты ранены после обстрела в Карабахе

Журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего двое получили ранения. Об этом в четверг, 1 октября, заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.

«Журналисты французской Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни. Двое ранены. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции», ― написал он в своем Facebook.

В свою очередь, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в соцсети подчеркнула, что около 200 иностранных журналистов из свыше 50 изданий были аккредитованы для освещения карабахского конфликта.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий ВС страны в условиях эскалации в Карабахе.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 1 и 2 октября, планируют призвать стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.