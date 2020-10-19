Дважды по одному треку: второе перемирие в Карабахе снова под угрозой

Второй раунд перемирия в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, пока рискует повторить судьбу первого — и Баку, и Ереван продолжают атаки. Азербайджан заявил о взятии Худаферинского моста у стратегического водохранилища на реке Аракс. Армения эту информацию опровергает. Советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил «Известиям», что бои продолжаются на юге, у границы с Ираном. Он также отметил, что Карабах отзывает предложение обеспечить коридор для вывода окружённых азербайджанских войск, так как Баку нарушил перемирие и возобновил военные действия. В Госдуме призвали стороны кофликта создать дозорные органы для отвода боевой техники с линии соприкосновения — это обеспечит реальное соблюдение перемирия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что единственный способ положить конец эскалации на данном этапе — допустить в регион верификационные группы от стран-противников, а также РФ, Турции и ОБСЕ.

Перемирие 2.0

17 октября, спустя неделю после вступления в силу московского соглашения о перемирии, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским и армянским коллегами. Стороны вновь условились соблюдать достигнутое в ходе десятичасовых переговоров в российской столице соглашение. Сразу после переговоров главы МИД Азербайджана и Армении заявили о гуманитарном перемирии, которое должно было вступить в силу с 00:00 часов 18 октября .

После этого в Нагорном Карабахе заявили, что готовы предоставить азербайджанским военным, попавшим в окружение, коридор для возвращения. Но — только при выполнении Баку условий перемирия.

Ночь на 18 октября прошла относительно мирно, отчитались минобороны обеих республик. Азербайджан заявил, что готов начать передачу тел погибших военнослужащих, с аналогичным заявлением выступили и в Карабахе.

Однако уже утром в военном ведомстве Армении заявили, что азербайджанские войска вновь начали атаку по армянским позициям в Карабахе.

— К 07:20 с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери, — сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные от оккупации села, расположенные вдоль реки Араз».

— Среди личного состава ВС Азербайджана нет пострадавших. Наша армия принимает адекватные ответные меры, — уточнили в министерстве.

В Баку также сообщили, что Ереван открыл огонь по приграничному Агдамскому району. Позднее днем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боев в воскресенье удалось занять знаменитый Худаферинский мост на границе с Ираном, построенный еще в средние века. Однако официальный Ереван эту информацию опроверг.

В армянском МИД заявили, что Баку отверг предложение при посредничестве международного комитета Красного Креста вывести раненых военнослужащих, продолжающих находиться на поле боя.

Собкор «Известий» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике подтвердил, что 18 октября ближе к 13:30 в столице НКР Степанакерте были слышны взрывы, над городом летали беспилотники.

— Ночь на 18 октября после заключения перемирия прошла тихо, утром тоже ничего не было. Но днем все возобновилось, как раньше, — рассказал он. — Активно стреляли и в субботу — видимо, отмечая неделю с провозглашения перемирия. Минимум шесть попаданий по жилым кварталам, не меньше трех тяжело раненых. Прямое попадание в частный дом, была ранена и чудом выжила 80-ти летняя женщина. Также попали в ТЦ и гостиницу при нём — двое раненых, один тяжело.

Советник президента НКР Давид Бабаян заявил «Известиям», что армия Азербайджана продолжает атаки на южном направлении. Ее главная цель, считает он, — выход к водохранилищу на реке Аракс.

— Этот резервуар примерно на 90% удовлетворяет потребности соседних иранских провинций. Баку планирует через водохранилище получить рычаг давления на Иран, чтобы он от нейтралитета перешел к более активным действиям, — предположил политик. — В Степанакерте пока спокойно, основные бои идут на юге Карабаха.

Также Давид Бабаян подчеркнул: если Баку возобновил боевые действия, предложение НКР дать возможность выйти окружённым частям азербайджанской армии, аннулируется.

— Они продолжили боевые действия, мы не дадим этим частям вернуться и возобновить агрессию против нас, потому наш жест доброй воли пока отзывается, — пояснил политик.

Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев заявил «Известиям», что Баку пошел на второй раунд перемирия из гуманитарных целей — это общепринятая практика, закрепленная в международных конвенциях, чтобы стороны смогли забрать погибших с поля боя. Пока идут интенсивные обстрелы, сделать это невозможно.

— Армения настаивает на возобновлении мирных переговоров, мы же всегда говорили: решение конфликта не нужно придумывать заново, оно уже есть — просто исполняйте резолюции ООН, где сказано, что иностранные войска, в данном случае — Армении — должны покинуть «оккупированные территории» пяти районов Азербайджана. Как только Ереван заверит нас в том, что готов пойти на это, мы перейдём к субстантивным переговорам, — пояснил политик.

Полки дозорные

Сторонам карабахского конфликта следует создать дозорные органы, которые проконтролируют отвод вооружений с линии соприкосновения — это станет первым шагом в сторону реального перемирия, заявил «Известиям» глава Комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

— Лучшим решением для обеспечения перемирия стали бы миротворцы, однако направить их в зону конфликта без согласия обеих сторон невозможно. Потому Баку и Еревану пока следует своими силами создать дозорные группы для отвода боетехники от линии соприкосновения. Естественно, это требует определенной политической воли.

17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому изданию Liberation заявил, что Ереван ожидает от Москвы «более активных и конкретных шагов, чтобы остановить наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе». Он также пояснил, что субстантивные переговоры между Ереваном и Баку до сих пор не начались из-за позиции Турции — «Анкара решает проблему перекройки и усиления влияния в регионе», отметил Пашинян.

По мнению политолога Дениса Денисова, одной встречи глав МИД недостаточно для разрешения конфликта и прекращения огня. Для того, чтобы обеспечить долгосрочное и эффективное перемирие, необходимо создать в регионе механизм верификации — в него должны войти представители обеих стран, а также РФ, Турции и других членов Минской группы ОБСЕ, пояснил эксперт.

— Необходимо сосредоточиться на мерах, которые способны повлиять на людей на линии фронта, непосредственно на военных. В то же время, благодаря первому перемирию удары на фронте ослабли, перешли в стадию средней интенсивности, это надо отметить, — отметил политолог.

18 октября стал еще сильнее заметен раскол между Турцией и участниками Минской группы ОБСЕ. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поставляют вооружение Армении.

Заявления Анкары свидетельствуют о том, что она хочет играть большую роль в Минской группе и в Закавказье, считает турецкий политолог Керим Хас.

— Турцию не устраивает тот факт, что она не стала сопредседателем Минской группы, потому Эрдоган идет на противостояние. Но на подобный шаг ни за что не согласится Армения. Вообще, конфликт продолжается по большей части из-за излишней подпитки со стороны Турции — она заверила Баку в своей поддержке и военном-превосходстве, потому Азербайджан не против разрешить проблему военным путём, об этом до сих пор говорит и лидер страны, — пояснил эксперт «Известиям».

Турция пытается упрочить свое присутствие в Закавказье, что вступает в противоречие с российскими интересами в этом регионе. По сути, от того, как разрешится конфликт в Карабахе, зависит и то, удастся ли Анкаре укрепить геополитическое влияние и стать конкурентом России в регионе, подчеркнул Керим Хас.