Кнут и прения: чем чревато турецкое предложение по Карабаху

На пятые сутки после де-юре вступления в силу перемирие в Карабахе по-прежнему не стало таковым де-факто. Более того, 14 октября и Баку, и Ереван признали, что продолжают боевые действия . Между тем, Турция предложила перейти к четырехстороннему формату переговоров представителей Анкары, Москвы, Еревана и Баку. Однако Россия к этому предложению относится скептически, заявили «Известиям» в Госдуме . Там пояснили, что Москва продолжает соблюдать сбалансированную позицию в карабахском конфликте, а турецкий план подразумевает, что РФ на переговорах займет сторону Армении. В парламенте этой республики заявили «Известиям», что не приемлют отказ от Минского формата переговоров в пользу турецкого посредничества. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что дело не в том, кто будет вести переговоры — главный вопрос — территориальный, и пока ни Баку, ни Ереван не достигнут компромисса, нет никакой разницы в каком формате проходят встречи.

Все маски сорваны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо заявил, что республика продолжает операцию в Карабахе по освобождению «своих» территорий и к 14 октября взяла под контроль ещё восемь сёл в Карабахе . Армения эту информацию опровергает. В азербайджанском Минобороны подчеркнули, что «у Баку нет никаких военных целей и интересов на территории Армении» — речь идет об освобождении «оккупированных» территорий.

В силовом ведомстве Армении выступили с аналогичной риторикой: «Ереван после обстрела своей территории оставляет за собой право наносить удары по любым военным объектам на территории Азербайджана» . В ведомстве также отчитались, что после подписания перемирия Баку перешел к новой тактике: «они засылают диверсантов в населенные пункты Карабаха, делают фото и видео для пропаганды и отступают».

Кнут и прения Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Азербайджана

Представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян констатировал, что обмен телами начался, однако сразу же был остановлен , поскольку перестал соблюдаться режим прекращения огня.

В Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) отметили, что 14 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по госпиталю на северо-востоке Карабаха и по городу Мартуни . Собкорр «Известий» с места событий подтвердил, что обстрелы приграничных населенных пунктов продолжаются.

— Несколько ракет «Град» прилетело за полчаса до нашего приезда в Мартуни. Под удар попали школа, детсад и библиотека, которые находятся в самом центре города. К счастью, детей внутри зданий не было. Окна и двери взрывной волной вышибло, стены в осколках, — сообщил собкорр.

Кнут и прения Город Гянджа, Азербайджан Фото: REUTERS/Umit Bektas

Как рассказали «Известиям» жители Мартуни, после заключения перемирия город продолжают обстреливать с той же интенсивностью, что и прежде. Бьют в режиме «беспокоящего» огня, то есть, с неравными интервалами выпускают пакет «Града» или полпакета и потом затихают.

Но есть в городе и истории удивительных спасений. Местного жителя Мартина Сагияна об артналетах предупреждают кошки. За несколько минут до бомбардировки животные начинают выть, царапать двери и проситься внутрь дома. Реакция питомцев не раз спасала Мартина от гибели.

Мир в обмен на территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 октября заявил, что «Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе» . Похожую стратегию в отношении арабских стран проводил Израиль после войны 1967 года, когда был заключен мир с Египтом в обмен на возвращение Синайского полуострова.

Стоит отметить, что упомянутые семь районов до войны 1992–1994 годов входили в состав Азербайджана и не были частью Нагорно-Карабахской Республики. Бишкекский мирный протокол от 1994 года, а также последующие резолюции ООН предусматривали вывод с этих территорий армянского контингента, однако этот пункт так и не был исполнен.

Кнут и прения Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Премьер Пашинян также подчеркнул, что его правительство отказывается решать вопрос Карабаха без определения статуса Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — ее независимость не признало ни одно государство — член ООН, включая саму Армению.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь предупредил, что Баку остановит все дипломатические отношения со страной, которая признает Карабах.

Россия в лице министра обороны и главы МИДа вновь призвала Армению и Азербайджан полностью соблюдать московское соглашение по Карабаху. Сергей Лавров заявил, что было бы правильно разместить на линии соприкосновения в Карабахе российских наблюдателей, но решение по этому вопросу остается за Баку и Ереваном. Политическое урегулирование ситуации в Карабахе возможно, заверил министр.

В ОДКБ отметили, что готовы послать миротворцев в регион при получении соответствующего мандата ООН. Однако в Баку говорить о вводе миротворцев не спешат. Ильхам Алиев заявил, что этот вопрос «пока не обсуждается из-за отсутствия подвижек в урегулировании».

Турецкое предложение

Между тем со своим планом урегулирования карабахского конфликта 14 октября выступила Турция. Представитель президента страны Ибрагим Калын предложил организовать четырехсторонние переговоры с участием Анкары, Москвы, Баку и Еревана.

— Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем, — объяснил свое предложение Калын. — Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм.

Однако на высшем уровне республики с такой оценкой работы Минской группы не согласны. 14 октября в ходе телефонной беседы президентов РФ и Турции оба лидера выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Кнут и прения Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона и высказал надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта.

Москва не поддерживает переход к плану, представленному турецкой стороной, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

— У Азербайджана и Армении в отношении России есть взаимное доверие как к взвешенному партнеру, к Анкаре такого доверия у Еревана нет. Пытаться создать четырехсторонний формат и тем самым поставить РФ на сторону Армении, а Анкару на сторону Баку неправильно. Это искусственная попытка разрушить наши связи с обеими странами, такой формат эффективным в Карабахе точно не будет, — подчеркнул депутат.

В Армении с переходом к четырехсторонним переговорам также не согласны, заявил «Известиям» вице-спикер парламента республики Ален Симонян.

— Для нас неприемлемо изменение того формата, который существует в рамках Минской группы . Турция член этого формата, сопредседатели — Россия, США, Франция. Мы не хотим менять сложившуюся площадку переговоров, — отметил политик.

Однако в Баку считают, что турецкое предложение способно решить больше проблем на земле, нежели существующие большие структуры. Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев пояснил «Известиям», что четырехсторонние переговоры, о которых говорит Анкара, не подразумевают отказ от Минского формата.

Кнут и прения Фото: REUTERS/Umit Bektas

— Если учитывать Турцию, она, как и РФ, непосредственно находится рядом с регионом, для нее важна стабильность в Закавказье. Другие сопредседатели Минской группы — США и Франция — далеки от очага боевых действий. У Москвы и Анкары уже есть опыт работы по региональным вопросам в Сирии, потому такой формат переговоров видится нам плодотворным, — заявил политик.

По мнению политолога Дениса Денисова, от изменения формата переговоров ситуация с раскладом сил на земле не изменится — главный компромисс, которого так долго пытаются достичь все стороны конфликта — связан с территориальным вопросом. Решать его в формате Минской группы или в формате Анкара–Москва–Ереван–Баку — разницы нет, пояснил эксперт «Известиям».