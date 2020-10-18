Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия

В первую ночь после вступления в силу гуманитарного перемирия Азербайджан нанес удары по Нагорному Карабаху, заявила 18 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 (с 23:04 мск до 1:45.), а также ракетный обстрел в южном направлении», — написала Степанян в Telegram.

Баку пока эти данные никак не прокомментировал.

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась.

Также в Карабахе отметили полную готовность соблюдать режим прекращения огня и организовать гуманитарный коридор для выхода военных Азербайджана из окружения.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября стороны договорились в Москве о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось.