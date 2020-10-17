Карабах выразил готовность соблюдать перемирие

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) готова соблюдать гуманитарное перемирие, о котором 17 октября договорились Армения и Азербайджан, сообщили в МИД республики.

В НКР подчеркнули, что приветствуют усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США) в вопросе урегулирования конфликта в регионе.

«Республика Арцах (также название НКР — Ред.) подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе. Согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября», — готовится в заявлении МИД, опубликованным официальным Инфоцентром.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября (23:00 мск 17 октября). В Баку эти данные подтвердили.

1 октября президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором осудили эскалацию насилия в регионе и призывали стороны конфликта к прекращению огня.

Затем после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался. Сторону обвинили друг друга в обстрелах.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.