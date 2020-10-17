Новое перемирие вступило в силу в Нагорном Карабахе

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие. Обстановка в регионе успокоилась, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

«Ситуация на передовой успокоилась», — написал он в Facebook.

Договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном была достигнута в субботу. В МИД обеих республик сообщили, что решение принято, исходя из общего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции и США), которые 1 октября призвали стороны конфликта к прекращению огня, а также исходя из договоренностей, достигнутых в Москве 10 октября.

17 октября глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, отметив важность и необходимость выполнять достигнутое в Москве соглашение о перемирии.

В Карабахе уже отметили полную готовность соблюдать режим прекращения огня, а также организовать гуманитарный коридор для выхода азербайджанских военных из окружения.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году вследствие решения автономии, в которой проживало большинство армян, о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.