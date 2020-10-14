Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР

Было бы правильно разместить российских военных наблюдателей на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, но решение — за Баку и Ереваном, заявил в среду, 14 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», kp.ru и «Говорит Москва».

«Сейчас даже не миротворцы [должны участвовать в механизме верификации], а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал дипломат.

По словам главы МИДа, также необходимо встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже 10 октября минобороны Армении сообщило о применении азербайджанскими вооруженными силами беспилотников на линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером 10 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной НКР.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживали в основном армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом.