Минобороны Армении сообщило о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян 10 октября на своей странице в Facebook сообщил о гибели еще 28 военнослужащих армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики во время ходе боев с азербайджанской армией.

«Военнослужащие, погибшие при отражении азербайджанской агрессии», — написал Ованнисян, опубликовав список погибших из 28 имен.

Общее число погибших с карабахской стороны с начала обострения конфликта превышает 400.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Армянская сторона заявляла, что Анкара оказывает Баку военную помощь. Азербайджан и Турция это отрицают. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу мирного урегулирования военного конфликта, связанного с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

В итоге стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и телами погибших.

10 октября Министерство обороны Азербайджана сообщило о новом ракетном обстреле с армянской стороны населенного пункта Гадрут на территории Нагорного Карабаха.