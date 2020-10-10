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Азербайджан сообщил о новом ракетном обстреле с армянской стороны

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Министерство обороны Азербайджана 10 октября сообщило о новом ракетном обстреле с армянской стороны населенного пункта Гадрут на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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«Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении», — сообщило министерство на официальной странице в Facebook.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по поводу мирного урегулирования военного конфликта, связанного с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Встреча длилась более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

В итоге стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и телами погибших.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Армянская сторона заявляла, что Анкара оказывает Баку военную помощь. Азербайджан и Турция это отрицают. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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