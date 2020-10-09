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Глава МИД Азербайджана прилетел в Москву

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прилетел в Москву на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Это следует из данных сервиса Flight Radar.

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Ранее в этот же день самолет с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном приземлился в российской столице.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переговорах с Арменией и Азербайджаном по поводу возможной встречи министров иностранных дел в Москве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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