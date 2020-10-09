Глава МИД Армении прибыл в Москву

Самолет с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном приземлился в Москве в пятницу, 9 октября. Это следует из данных сервиса Flight Radar, сообщает «РИА Новости».

Ранее в пятницу посольство Армении в России сообщило, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян прибудет в Москву во второй половине дня.

Ранее в пятницу в МИД Армении сообщали, что повестка встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана в Москве будет касаться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Также стороны могут обсудить гуманитарные вопросы. Армения и Азербайджан также подтвердили участие в консультациях своих министров иностранных дел.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переговорах с Арменией и Азербайджаном по поводу возможной встречи министров иностранных дел в Москве. Она подчеркнула, что во встрече также должны принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.