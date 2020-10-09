Глава МИД Армении прибудет в Москву 9 октября

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует прибыть в Москву во второй половине дня в пятницу, 9 октября. Об этом сообщил посол республики в РФ Варган Тогонян.

В российской столице министр примет участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил дипломат ТАСС. Детали визита выясняются, добавил Тогонян.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланирована встреча с Мнацаканяном в Москве. При этом кремлевский спикер отметил, что глава армянского МИДа активно контактирует с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Путин же регулярно общается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и диалог будет продолжаться, добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые контакты, которые помогут урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе и вывести ее из стадии прямого вооруженного столкновения, приветствуются.

При этом ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что переговоры Лаврова и Мнацаканяна запланированы на 12 октября.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.