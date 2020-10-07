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Глава МИД Армении посетит Москву

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября проведет переговоры со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, который прибудет в Москву с плановым визитом. Об этом в среду, 7 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву», — цитирует Захарову ТАСС.

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Как сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства, 7 октября Лавров встретился с участниками заседания круглого стола «ОДКБ: ориентиры стратегического развития». В нем приняли участие представители государств — членов Организации договора о коллективной безопасности, а также ее генеральный секретарь.

Участники мероприятия выразили серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта. Ими также отмечена востребованность оказания политико-дипломатического содействия Еревану и Баку для стабилизации обстановки и скорейшего возвращения урегулирования конфликта в мирное русло.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назвал события, происходящие в Нагорном Карабахе, трагедией. Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, и добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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